Подрывник из Рязани Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево

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Сидики пытался атаковать авиабазу Дягилево (архивное фото) Фото:

Руслан Сидики, обвиняемый в организации подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области, признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех изготовленных им БПЛА. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины», — рассказали в правоохранительных органах, передает ТАСС. Там уточнили, что Сидики раскаялся в содеянном.

Сидики обвиняется в совершении теракта, который, по данным следствия, был организован по заданию спецслужб Украины. Ему предъявлено девять тяжких преступлений. Украинские спецслужбы обещали ему подданство Британии. Суд уже арестовал имущество подрывника.

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Руслан Сидики, обвиняемый в организации подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области, признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех изготовленных им БПЛА. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины», — рассказали в правоохранительных органах, передает ТАСС. Там уточнили, что Сидики раскаялся в содеянном. Сидики обвиняется в совершении теракта, который, по данным следствия, был организован по заданию спецслужб Украины. Ему предъявлено девять тяжких преступлений. Украинские спецслужбы обещали ему подданство Британии. Суд уже арестовал имущество подрывника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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