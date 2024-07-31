Подрывник из Рязани Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево

31 июля 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

Сидики пытался атаковать авиабазу Дягилево (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руслан Сидики, обвиняемый в организации подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области, признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех изготовленных им БПЛА. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины», — рассказали в правоохранительных органах, передает ТАСС. Там уточнили, что Сидики раскаялся в содеянном. Сидики обвиняется в совершении теракта, который, по данным следствия, был организован по заданию спецслужб Украины. Ему предъявлено девять тяжких преступлений. Украинские спецслужбы обещали ему подданство Британии. Суд уже арестовал имущество подрывника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руслан Сидики, обвиняемый в организации подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области, признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех изготовленных им БПЛА. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины», — рассказали в правоохранительных органах, передает ТАСС. Там уточнили, что Сидики раскаялся в содеянном. Сидики обвиняется в совершении теракта, который, по данным следствия, был организован по заданию спецслужб Украины. Ему предъявлено девять тяжких преступлений. Украинские спецслужбы обещали ему подданство Британии. Суд уже арестовал имущество подрывника.