Суд арестовал имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью

31 июля 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Сидики обвиняется в теракте по заданию украинских спецслужб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Имущество Руслана Сидики, обвиняемого в организации подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области, было арестовано по решению суда. Эта информация содержится в официальных материалах судебного заседания. «Истребованы и приобщены материалы из ФНС России об имущественном положении Сидики, наложен арест на имущество обвиняемого», — указывается в документах суда, передает РИА Новости. Подробности о том, какое именно имущество было арестовано, в материалах не уточняются. Сидики обвиняется в совершении теракта, который, по данным следствия, был организован по заданию украинских спецслужб. Ему предъявлено девять тяжких преступлений. ГУР Украины обещало подрывнику из Рязани подданство Британии, сообщили в правоохранительных органах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имущество Руслана Сидики, обвиняемого в организации подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области, было арестовано по решению суда. Эта информация содержится в официальных материалах судебного заседания. «Истребованы и приобщены материалы из ФНС России об имущественном положении Сидики, наложен арест на имущество обвиняемого», — указывается в документах суда, передает РИА Новости. Подробности о том, какое именно имущество было арестовано, в материалах не уточняются. Сидики обвиняется в совершении теракта, который, по данным следствия, был организован по заданию украинских спецслужб. Ему предъявлено девять тяжких преступлений. ГУР Украины обещало подрывнику из Рязани подданство Британии, сообщили в правоохранительных органах.