Суд арестовал имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью

Имущество Руслана Сидики, обвиняемого в организации подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области, было арестовано по решению суда. Эта информация содержится в официальных материалах судебного заседания.
«Истребованы и приобщены материалы из ФНС России об имущественном положении Сидики, наложен арест на имущество обвиняемого», — указывается в документах суда, передает РИА Новости. Подробности о том, какое именно имущество было арестовано, в материалах не уточняются.
Сидики обвиняется в совершении теракта, который, по данным следствия, был организован по заданию украинских спецслужб. Ему предъявлено девять тяжких преступлений. ГУР Украины обещало подрывнику из Рязани подданство Британии, сообщили в правоохранительных органах.
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