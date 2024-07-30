30 июля 2024

Суд арестовал имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью

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III съезд движения "В защиту человека труда". Екатеринбург, охрана, спецслужбы, фсо, охранник, наушник, федеральная служба охраны, агент
Сидики обвиняется в теракте по заданию украинских спецслужб Фото:

Имущество Руслана Сидики, обвиняемого в организации подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области, было арестовано по решению суда. Эта информация содержится в официальных материалах судебного заседания.

«Истребованы и приобщены материалы из ФНС России об имущественном положении Сидики, наложен арест на имущество обвиняемого», — указывается в документах суда, передает РИА Новости. Подробности о том, какое именно имущество было арестовано, в материалах не уточняются.

Сидики обвиняется в совершении теракта, который, по данным следствия, был организован по заданию украинских спецслужб. Ему предъявлено девять тяжких преступлений. ГУР Украины обещало подрывнику из Рязани подданство Британии, сообщили в правоохранительных органах.

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Имущество Руслана Сидики, обвиняемого в организации подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области, было арестовано по решению суда. Эта информация содержится в официальных материалах судебного заседания. «Истребованы и приобщены материалы из ФНС России об имущественном положении Сидики, наложен арест на имущество обвиняемого», — указывается в документах суда, передает РИА Новости. Подробности о том, какое именно имущество было арестовано, в материалах не уточняются. Сидики обвиняется в совершении теракта, который, по данным следствия, был организован по заданию украинских спецслужб. Ему предъявлено девять тяжких преступлений. ГУР Украины обещало подрывнику из Рязани подданство Британии, сообщили в правоохранительных органах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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