ТАСС: ГУР Украины обещало подрывнику из Рязани подданство Британии

31 июля 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в девяти тяжких преступлениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы обещало гражданство Великобритании Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области, за совершение террористических актов на территории РФ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «ГУР Украины пообещало Сидики за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран», — сообщил источник. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что после совершения диверсии на железной дороге, Сидики якобы получил перевод в размере 15 тысяч долларов от украинских спецслужб на счет в английском банке. Однако впоследствии выяснилось, что за границей у него не было никаких счетов, а его имущество и счета в России были арестованы. Теракт, в совершении которого обвиняют Сидики, произошел в ноябре 2023 года. По данным следствия, он был организован с целью сорвать перевозку российских военных. Сидики обвинили в девяти тяжких преступлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы обещало гражданство Великобритании Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области, за совершение террористических актов на территории РФ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «ГУР Украины пообещало Сидики за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран», — сообщил источник. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что после совершения диверсии на железной дороге, Сидики якобы получил перевод в размере 15 тысяч долларов от украинских спецслужб на счет в английском банке. Однако впоследствии выяснилось, что за границей у него не было никаких счетов, а его имущество и счета в России были арестованы. Теракт, в совершении которого обвиняют Сидики, произошел в ноябре 2023 года. По данным следствия, он был организован с целью сорвать перевозку российских военных. Сидики обвинили в девяти тяжких преступлениях.