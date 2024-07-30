30 июля 2024

ТАСС: ГУР Украины обещало подрывнику из Рязани подданство Британии

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Суд над таджиками. Челябинск , уголовное дело, судья, суд
Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в девяти тяжких преступлениях Фото:

Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы обещало гражданство Великобритании Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области, за совершение террористических актов на территории РФ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«ГУР Украины пообещало Сидики за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран», — сообщил источник. Информацию передает ТАСС.

Уточняется, что после совершения диверсии на железной дороге, Сидики якобы получил перевод в размере 15 тысяч долларов от украинских спецслужб на счет в английском банке. Однако впоследствии выяснилось, что за границей у него не было никаких счетов, а его имущество и счета в России были арестованы.

Теракт, в совершении которого обвиняют Сидики, произошел в ноябре 2023 года. По данным следствия, он был организован с целью сорвать перевозку российских военных. Сидики обвинили в девяти тяжких преступлениях.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы обещало гражданство Великобритании Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области, за совершение террористических актов на территории РФ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «ГУР Украины пообещало Сидики за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран», — сообщил источник. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что после совершения диверсии на железной дороге, Сидики якобы получил перевод в размере 15 тысяч долларов от украинских спецслужб на счет в английском банке. Однако впоследствии выяснилось, что за границей у него не было никаких счетов, а его имущество и счета в России были арестованы. Теракт, в совершении которого обвиняют Сидики, произошел в ноябре 2023 года. По данным следствия, он был организован с целью сорвать перевозку российских военных. Сидики обвинили в девяти тяжких преступлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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