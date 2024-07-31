Shot: избитых турецкой полицией россиянок не выпускают из Турции второй месяц

31 июля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Одна из россиянок, которую задержали в Турции, не смогла приехать на похороны свекрови, пишет Shot Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух туристок из России, которых задержали в Турции и выдали подписку о невыезде, второй месяц не выпускают из Анталии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Российских туристок, которых избили полицейские в аэропорту Антальи, второй месяц не выпускают из Турции. Женщины в отчаянии», — передает telegram-канал. При этом женщины также жалуются на нехватку финансовых средств для оплаты аренды жилья. Светлана, одна из задержанных женщин, столкнулась с семейной трагедией — умерла ее свекровь. Однако она не может вылететь на похороны из-за ограничения на выезд. Женщине до сих пор не сообщили даже предполагаемую дату судебного заседания по ее делу о сопротивлении полицейским, отмечая, что судьи находятся на летних каникулах. Вторая туристка, Юлия, уже прошла через судебный процесс, где с нее были сняты обвинения, однако информация о дате открытия выезда из страны ей не предоставлена. По словам женщин, они вынуждены в Анталье переезжать из одного места проживания в другое каждую неделю, поскольку не могут позволить себе аренду жилья на более длительный срок из-за нехватки денег. В хостелах практически нет свободных мест из-за туристического сезона, а оплата в размере 15 евро в сутки становится непосильной нагрузкой для них. Светлана и Юлия прибыли в Анталью 6 июня и перед полетом выпили джин для храбрости. В аэропорту одну из туристок не пропустили через границу, у другой изъяли телефон. В результате возникшего конфликта их задержали. Туристки утверждают, что полицейские применили к ним физическую силу и даже вырвали ногти. В Генконсульстве России отметили, что следят за ситуацией и защитой прав женщин в процессе расследования произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух туристок из России, которых задержали в Турции и выдали подписку о невыезде, второй месяц не выпускают из Анталии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Российских туристок, которых избили полицейские в аэропорту Антальи, второй месяц не выпускают из Турции. Женщины в отчаянии», — передает telegram-канал. При этом женщины также жалуются на нехватку финансовых средств для оплаты аренды жилья. Светлана, одна из задержанных женщин, столкнулась с семейной трагедией — умерла ее свекровь. Однако она не может вылететь на похороны из-за ограничения на выезд. Женщине до сих пор не сообщили даже предполагаемую дату судебного заседания по ее делу о сопротивлении полицейским, отмечая, что судьи находятся на летних каникулах. Вторая туристка, Юлия, уже прошла через судебный процесс, где с нее были сняты обвинения, однако информация о дате открытия выезда из страны ей не предоставлена. По словам женщин, они вынуждены в Анталье переезжать из одного места проживания в другое каждую неделю, поскольку не могут позволить себе аренду жилья на более длительный срок из-за нехватки денег. В хостелах практически нет свободных мест из-за туристического сезона, а оплата в размере 15 евро в сутки становится непосильной нагрузкой для них. Светлана и Юлия прибыли в Анталью 6 июня и перед полетом выпили джин для храбрости. В аэропорту одну из туристок не пропустили через границу, у другой изъяли телефон. В результате возникшего конфликта их задержали. Туристки утверждают, что полицейские применили к ним физическую силу и даже вырвали ногти. В Генконсульстве России отметили, что следят за ситуацией и защитой прав женщин в процессе расследования произошедшего.