В РФ следят за россиянками, оказавшихся в Турции, где полиция вырвала им ногти

19 июля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Две россиянки, задержанные в Турции, находятся в контакте с Генконсульством Фото: Нина Калинина © URA.RU Генконсульство России в Анталье активно взаимодействует с двумя россиянками, которые в настоящее время находятся под подпиской о невыезде в Турции. Дипломатическое представительство следит за ситуацией и защитой их прав в процессе расследования инцидента, произошедшего в аэропорту Антальи, об этом говорится в комментарии российского Генконсульства. «Генконсульство оперативно подключилось к урегулированию инцидента, неоднократно обращалось в местные компетентные органы. Турецкой стороне также направлена соответствующая официальная нота», — передает ТАСС информацию из Генконсульства. На данный момент дипломаты находятся в контакте с самими россиянками и их родными. Они также продолжают следить за вопросами соблюдения прав и законных интересов этих женщин. Ранее две гражданки России, 48-летняя Светлана и 38-летняя Юлия, столкнулись с трудностями при попытке вернуться на родину из Антальи. Они утверждают, что после прибытия на турецкий курорт 6 июня были задержаны местной полицией и подверглись избиению, одной из них также вырвали ногти в результате потасовки. Женщин обвиняют в оказании сопротивления полиции, за что по местному уголовному кодексу Турции может грозить до трех лет лишения свободы. Суд постановил, что россиянки должны оставаться в Анталье под подпиской о невыезде, их поведение было квалифицировано как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля и нанесение телесных повреждений должностному лицу. Светлана и Юлия сняли квартиру в Анталье, потратив на это последние средства. Позже им была предоставлена бесплатная юридическая консультация, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генконсульство России в Анталье активно взаимодействует с двумя россиянками, которые в настоящее время находятся под подпиской о невыезде в Турции. Дипломатическое представительство следит за ситуацией и защитой их прав в процессе расследования инцидента, произошедшего в аэропорту Антальи, об этом говорится в комментарии российского Генконсульства. «Генконсульство оперативно подключилось к урегулированию инцидента, неоднократно обращалось в местные компетентные органы. Турецкой стороне также направлена соответствующая официальная нота», — передает ТАСС информацию из Генконсульства. На данный момент дипломаты находятся в контакте с самими россиянками и их родными. Они также продолжают следить за вопросами соблюдения прав и законных интересов этих женщин. Ранее две гражданки России, 48-летняя Светлана и 38-летняя Юлия, столкнулись с трудностями при попытке вернуться на родину из Антальи. Они утверждают, что после прибытия на турецкий курорт 6 июня были задержаны местной полицией и подверглись избиению, одной из них также вырвали ногти в результате потасовки. Женщин обвиняют в оказании сопротивления полиции, за что по местному уголовному кодексу Турции может грозить до трех лет лишения свободы. Суд постановил, что россиянки должны оставаться в Анталье под подпиской о невыезде, их поведение было квалифицировано как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля и нанесение телесных повреждений должностному лицу. Светлана и Юлия сняли квартиру в Анталье, потратив на это последние средства. Позже им была предоставлена бесплатная юридическая консультация, передает «Национальная служба новостей».