Обещают и не делают: ФАС составила антирейтинг банков-нарушителей

ФАС: Альфа-Банк, Открытие и Почта Банк чаще всех нарушали закон о рекламе
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
Общая сумма штрафа у Альфа-Банка превышает 20 миллионов рублей, заявили в ФАС Фото:

Альфа-Банк, Открытие и Почта Банк насчитывают больше всего штрафов за нарушение закона о рекламе за последние полтора года. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Значительно чаще других Закон о рекламе нарушает Альфа-банк. <…> Общая сумма назначенных организации с 2023 года штрафов превышает 20 миллионов рублей», — заявили в ведомстве изданию «Известия». Отмечается, что причина нарушений заключается в расширении агрессивной рекламной кампании банка на территории РФ.

Второе место по количеству штрафов занимает банк «Открытие». За период с 2023 по 2024 год ФАС насчитала 20 штрафов общей суммой 4,8 миллиона рублей. Тройку лидеров завершает Почта Банк. С 2023 года у банка числится 12 нарушений на сумму четыре миллиона рублей, следует из данных ФАС.

Ранее антимонопольная служба также возбудила дело против Сбербанка за нарушение закона о рекламе. Отмечается, что банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия. Был только крупный текст про открытие вклада под 16% годовых, а дополнительные пункты — нет.

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Альфа-Банк, Открытие и Почта Банк насчитывают больше всего штрафов за нарушение закона о рекламе за последние полтора года. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Значительно чаще других Закон о рекламе нарушает Альфа-банк. <…> Общая сумма назначенных организации с 2023 года штрафов превышает 20 миллионов рублей», — заявили в ведомстве изданию «Известия». Отмечается, что причина нарушений заключается в расширении агрессивной рекламной кампании банка на территории РФ. Второе место по количеству штрафов занимает банк «Открытие». За период с 2023 по 2024 год ФАС насчитала 20 штрафов общей суммой 4,8 миллиона рублей. Тройку лидеров завершает Почта Банк. С 2023 года у банка числится 12 нарушений на сумму четыре миллиона рублей, следует из данных ФАС. Ранее антимонопольная служба также возбудила дело против Сбербанка за нарушение закона о рекламе. Отмечается, что банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия. Был только крупный текст про открытие вклада под 16% годовых, а дополнительные пункты — нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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