Обещают и не делают: ФАС составила антирейтинг банков-нарушителей

ФАС: Альфа-Банк, Открытие и Почта Банк чаще всех нарушали закон о рекламе

31 июля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Общая сумма штрафа у Альфа-Банка превышает 20 миллионов рублей, заявили в ФАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Альфа-Банк, Открытие и Почта Банк насчитывают больше всего штрафов за нарушение закона о рекламе за последние полтора года. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Значительно чаще других Закон о рекламе нарушает Альфа-банк. <…> Общая сумма назначенных организации с 2023 года штрафов превышает 20 миллионов рублей», — заявили в ведомстве изданию «Известия». Отмечается, что причина нарушений заключается в расширении агрессивной рекламной кампании банка на территории РФ. Второе место по количеству штрафов занимает банк «Открытие». За период с 2023 по 2024 год ФАС насчитала 20 штрафов общей суммой 4,8 миллиона рублей. Тройку лидеров завершает Почта Банк. С 2023 года у банка числится 12 нарушений на сумму четыре миллиона рублей, следует из данных ФАС. Ранее антимонопольная служба также возбудила дело против Сбербанка за нарушение закона о рекламе. Отмечается, что банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия. Был только крупный текст про открытие вклада под 16% годовых, а дополнительные пункты — нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Альфа-Банк, Открытие и Почта Банк насчитывают больше всего штрафов за нарушение закона о рекламе за последние полтора года. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Значительно чаще других Закон о рекламе нарушает Альфа-банк. <…> Общая сумма назначенных организации с 2023 года штрафов превышает 20 миллионов рублей», — заявили в ведомстве изданию «Известия». Отмечается, что причина нарушений заключается в расширении агрессивной рекламной кампании банка на территории РФ. Второе место по количеству штрафов занимает банк «Открытие». За период с 2023 по 2024 год ФАС насчитала 20 штрафов общей суммой 4,8 миллиона рублей. Тройку лидеров завершает Почта Банк. С 2023 года у банка числится 12 нарушений на сумму четыре миллиона рублей, следует из данных ФАС. Ранее антимонопольная служба также возбудила дело против Сбербанка за нарушение закона о рекламе. Отмечается, что банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия. Был только крупный текст про открытие вклада под 16% годовых, а дополнительные пункты — нет.