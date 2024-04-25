ФАС возбудила дело против Сбера

ФАС возбудила против ПАО «Сбербанк» дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Если нарушение будет установлено, то организация будет привлечена к административной ответственности.
«В отношении ПАО „Сбербанк России“ по признакам нарушения Закона о рекламе возбуждено дело. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», — говорится в telegram-канале ФАС.
Отмечается, что банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия. Был только крупный текст про открытие вклада под 16%, а дополнительные пункты — нет. При этом указывалось, что такая опция доступна только для зарплатных карт.
Ранее ФАС возбудила дело против «Альфа-банка». Кредитная организация неправильно указала условия для получения ипотеки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.