ФАС возбудила дело против Сбера

25 апреля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Сбер нарушил закон о рекламе, считает ФАС Фото: Денис Моргунов © URA.RU ФАС возбудила против ПАО «Сбербанк» дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Если нарушение будет установлено, то организация будет привлечена к административной ответственности. «В отношении ПАО „Сбербанк России“ по признакам нарушения Закона о рекламе возбуждено дело. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», — говорится в telegram-канале ФАС. Отмечается, что банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия. Был только крупный текст про открытие вклада под 16%, а дополнительные пункты — нет. При этом указывалось, что такая опция доступна только для зарплатных карт. Ранее ФАС возбудила дело против «Альфа-банка». Кредитная организация неправильно указала условия для получения ипотеки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФАС возбудила против ПАО «Сбербанк» дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Если нарушение будет установлено, то организация будет привлечена к административной ответственности. «В отношении ПАО „Сбербанк России“ по признакам нарушения Закона о рекламе возбуждено дело. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», — говорится в telegram-канале ФАС. Отмечается, что банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия. Был только крупный текст про открытие вклада под 16%, а дополнительные пункты — нет. При этом указывалось, что такая опция доступна только для зарплатных карт. Ранее ФАС возбудила дело против «Альфа-банка». Кредитная организация неправильно указала условия для получения ипотеки.