ФАС возбудила дело против Сбера

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Сбербанк. Тюмень, сбербанк, сбер, логотип сбера, сбербанк логотип
Сбер нарушил закон о рекламе, считает ФАС Фото:

ФАС возбудила против ПАО «Сбербанк» дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Если нарушение будет установлено, то организация будет привлечена к административной ответственности.

«В отношении ПАО „Сбербанк России“ по признакам нарушения Закона о рекламе возбуждено дело. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», — говорится в telegram-канале ФАС.

Отмечается, что банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия. Был только крупный текст про открытие вклада под 16%, а дополнительные пункты — нет. При этом указывалось, что такая опция доступна только для зарплатных карт.

Ранее ФАС возбудила дело против «Альфа-банка». Кредитная организация неправильно указала условия для получения ипотеки.

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ФАС возбудила против ПАО «Сбербанк» дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Если нарушение будет установлено, то организация будет привлечена к административной ответственности. «В отношении ПАО „Сбербанк России“ по признакам нарушения Закона о рекламе возбуждено дело. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», — говорится в telegram-канале ФАС. Отмечается, что банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия. Был только крупный текст про открытие вклада под 16%, а дополнительные пункты — нет. При этом указывалось, что такая опция доступна только для зарплатных карт. Ранее ФАС возбудила дело против «Альфа-банка». Кредитная организация неправильно указала условия для получения ипотеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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