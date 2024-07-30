Герою России, потерявшему ногу на СВО, подарят квартиру в элитном ЖК Екатеринбурга. Фото

Герою РФ Шиковскому, потерявшему ногу на СВО, подарят квартиру в Екатеринбурге

31 июля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Владимир Шиковский станет обладателем квартиры в центре города Фото: Илья Московец © URA.RU Герою России Владимиру Шиковскому, потерявшему ногу в спецоперации, подарят квартиру в Екатеринбурге. Награжденный за мужество солдат, проживавший в общежитии, получит жилье площадью более 46 кв. м. в элитном ЖК от компании «Практика». Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы Сергей Бидонько. «Владимир Николаевич за свои заслуги на СВО был удостоен знания Героя России. И сейчас, несмотря на протез ноги, готов вновь ехать на спецоперацию защищать нашу родину. Эта история очень впечатлила меня и, учитывая тяжелое положение нашего бойца, хотелось ему помочь с жильем! Обратился к руководителю компании „Практика“ Невмержицкому Александру Леонидовичу, и он с радостью отозвался. Из всех объектов застройщика Владимир Николаевич выбрал „Дом №7“ в Екатеринбурге и в нем — просторную однокомнатную квартиру площадью более 46 кв. м. Благодарю Александра Леонидовича за отзывчивость, а нашему герою Владимиру Шиковскому желаю крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!», — поделился Бидонько. По словам руководителя компании «Практика» Александра Невмержицкого, в России традиционно с большим уважением относятся к тем, кто защищает родину. «Бойцы СВО, несущие службу на передовой, сталкиваются с трудностями, проявляя героизм и мужество, но остаются верными своему долгу. Они настоящие народные герои. Мы гордимся и восхищаемся их смелостью и отвагой. От имени компании „Практика“ выражаем признательность за вашу самоотверженность и смелость. Мы будем продолжать заниматься инициативами, которые помогут бойцам и их семьям чувствовать нашу поддержку в это непростое время», — отметил он. Свердловчанин был призван на специальную военную операцию 25 сентября 2022 года. Во время службы он получил несколько ранений, и последнее из них, которое оказалось самым тяжелым, привело к ампутации ноги. В настоящее время ему уже установлен бионический пробный протез и запланирована установка постоянного протеза в сентябре 2024 года. За проявленное мужество и героизм во время выполнения воинского долга Владимиру Шиковскому было присвоено звание Героя России по указу президента от 7 декабря 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герою России Владимиру Шиковскому, потерявшему ногу в спецоперации, подарят квартиру в Екатеринбурге. Награжденный за мужество солдат, проживавший в общежитии, получит жилье площадью более 46 кв. м. в элитном ЖК от компании «Практика». Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы Сергей Бидонько. «Владимир Николаевич за свои заслуги на СВО был удостоен знания Героя России. И сейчас, несмотря на протез ноги, готов вновь ехать на спецоперацию защищать нашу родину. Эта история очень впечатлила меня и, учитывая тяжелое положение нашего бойца, хотелось ему помочь с жильем! Обратился к руководителю компании „Практика“ Невмержицкому Александру Леонидовичу, и он с радостью отозвался. Из всех объектов застройщика Владимир Николаевич выбрал „Дом №7“ в Екатеринбурге и в нем — просторную однокомнатную квартиру площадью более 46 кв. м. Благодарю Александра Леонидовича за отзывчивость, а нашему герою Владимиру Шиковскому желаю крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!», — поделился Бидонько. По словам руководителя компании «Практика» Александра Невмержицкого, в России традиционно с большим уважением относятся к тем, кто защищает родину. «Бойцы СВО, несущие службу на передовой, сталкиваются с трудностями, проявляя героизм и мужество, но остаются верными своему долгу. Они настоящие народные герои. Мы гордимся и восхищаемся их смелостью и отвагой. От имени компании „Практика“ выражаем признательность за вашу самоотверженность и смелость. Мы будем продолжать заниматься инициативами, которые помогут бойцам и их семьям чувствовать нашу поддержку в это непростое время», — отметил он. Свердловчанин был призван на специальную военную операцию 25 сентября 2022 года. Во время службы он получил несколько ранений, и последнее из них, которое оказалось самым тяжелым, привело к ампутации ноги. В настоящее время ему уже установлен бионический пробный протез и запланирована установка постоянного протеза в сентябре 2024 года. За проявленное мужество и героизм во время выполнения воинского долга Владимиру Шиковскому было присвоено звание Героя России по указу президента от 7 декабря 2023 года.