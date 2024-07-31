BI: НАТО боится Россию, которая еще не задействовала современную авиацию

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
По мнению западных экспертов, Россия удерживает значительную часть своей воздушной мощи и передовые самолеты в резерве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО выражает опасения по поводу потенциальной угрозы со стороны России, несмотря на то, что российская авиация пока не использует свои современные самолеты в боевых действиях на Украине. Советник по национальной безопасности Великобритании Майкл Кларк рассказал изданию Business Insider, что ВС РФ могли бы задействовать в бою более современные самолеты, но они просто пока этого не сделали.

«Если бы русские бросили все, что есть, против Украины, вероятно, были бы в более сильной, лучшей позиции, чем сейчас», — уточнил Кларк интервью Business Insider. Тем не менее члены НАТО обеспокоены будущей угрозой со стороны России, и многие считают, что Москва может напасть на другого члена альянса в Европе, добавил эксперт.

По словам специалиста, по мере того, как этот кризис продолжается, перспектива всеобщей войны против Североатлантического альянса становится все более реальной, — пояснил Кларк. Он также добавил, что НАТО должно быть готово, несмотря на превосходство своей воздушной мощи.

Ранее в военном блоке заявляли о разработке новой стратегии в отношении России, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в Сенате США. Он отметил, что члены альянса согласны с тем, что Китай поддерживает Россию в конфликте на Украине, и подчеркнул, что Вашингтон не сможет в одиночку обеспечить успех Украины в противостоянии с РФ.

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НАТО выражает опасения по поводу потенциальной угрозы со стороны России, несмотря на то, что российская авиация пока не использует свои современные самолеты в боевых действиях на Украине. Советник по национальной безопасности Великобритании Майкл Кларк рассказал изданию Business Insider, что ВС РФ могли бы задействовать в бою более современные самолеты, но они просто пока этого не сделали. «Если бы русские бросили все, что есть, против Украины, вероятно, были бы в более сильной, лучшей позиции, чем сейчас», — уточнил Кларк интервью Business Insider. Тем не менее члены НАТО обеспокоены будущей угрозой со стороны России, и многие считают, что Москва может напасть на другого члена альянса в Европе, добавил эксперт. По словам специалиста, по мере того, как этот кризис продолжается, перспектива всеобщей войны против Североатлантического альянса становится все более реальной, — пояснил Кларк. Он также добавил, что НАТО должно быть готово, несмотря на превосходство своей воздушной мощи. Ранее в военном блоке заявляли о разработке новой стратегии в отношении России, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в Сенате США. Он отметил, что члены альянса согласны с тем, что Китай поддерживает Россию в конфликте на Украине, и подчеркнул, что Вашингтон не сможет в одиночку обеспечить успех Украины в противостоянии с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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