Роспотребнадзор раскрыл результаты проверки воздуха после пожара на НПО автоматики в Екатеринбурге

Роспотребнадзор: воздух Екатеринбурга не опасен после пожара на НПО автоматики

31 июля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Воздух после пожара оказался приемлем для жителей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса» Эксперты Роспотребнадзора завершили проверку воздуха в зоне, близкой к НПО автоматики. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ведомства, в них говорится, что в составе воздуха не найдено вредных веществ. «Специалисты „Центра гигиены и эпидемиологии“ завершили лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей к месту пожара жилой застройки. Превышений показателей в максимально разовой концентрации не установлено», — говорится в сообщении. Ведомство проверяло воздух на участке улиц Шаумяна, 107, 109 и 111, улицы Серафимы Дерябиной, 25 и 27. Пожар на НПО автоматики вспыхнул вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. По словам генерального директора Михаила Изюмова, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, не является правдивой. В цехе не проводились сварочные и другие работы. После пожара предприятие работает в прежнем режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксперты Роспотребнадзора завершили проверку воздуха в зоне, близкой к НПО автоматики. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ведомства, в них говорится, что в составе воздуха не найдено вредных веществ. «Специалисты „Центра гигиены и эпидемиологии“ завершили лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей к месту пожара жилой застройки. Превышений показателей в максимально разовой концентрации не установлено», — говорится в сообщении. Ведомство проверяло воздух на участке улиц Шаумяна, 107, 109 и 111, улицы Серафимы Дерябиной, 25 и 27. Пожар на НПО автоматики вспыхнул вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. По словам генерального директора Михаила Изюмова, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, не является правдивой. В цехе не проводились сварочные и другие работы. После пожара предприятие работает в прежнем режиме.