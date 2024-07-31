Роспотребнадзор раскрыл результаты проверки воздуха после пожара на НПО автоматики в Екатеринбурге

Роспотребнадзор: воздух Екатеринбурга не опасен после пожара на НПО автоматики
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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург
Воздух после пожара оказался приемлем для жителей Фото:
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Эксперты Роспотребнадзора завершили проверку воздуха в зоне, близкой к НПО автоматики. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ведомства, в них говорится, что в составе воздуха не найдено вредных веществ.

«Специалисты „Центра гигиены и эпидемиологии“ завершили лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей к месту пожара жилой застройки. Превышений показателей в максимально разовой концентрации не установлено», — говорится в сообщении. Ведомство проверяло воздух на участке улиц Шаумяна, 107, 109 и 111, улицы Серафимы Дерябиной, 25 и 27.

Пожар на НПО автоматики вспыхнул вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. По словам генерального директора Михаила Изюмова, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, не является правдивой. В цехе не проводились сварочные и другие работы. После пожара предприятие работает в прежнем режиме.

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Эксперты Роспотребнадзора завершили проверку воздуха в зоне, близкой к НПО автоматики. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ведомства, в них говорится, что в составе воздуха не найдено вредных веществ. «Специалисты „Центра гигиены и эпидемиологии“ завершили лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей к месту пожара жилой застройки. Превышений показателей в максимально разовой концентрации не установлено», — говорится в сообщении. Ведомство проверяло воздух на участке улиц Шаумяна, 107, 109 и 111, улицы Серафимы Дерябиной, 25 и 27. Пожар на НПО автоматики вспыхнул вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. По словам генерального директора Михаила Изюмова, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, не является правдивой. В цехе не проводились сварочные и другие работы. После пожара предприятие работает в прежнем режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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