Роспотребнадзор раскрыл результаты проверки воздуха после пожара на НПО автоматики в Екатеринбурге

Эксперты Роспотребнадзора завершили проверку воздуха в зоне, близкой к НПО автоматики. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ведомства, в них говорится, что в составе воздуха не найдено вредных веществ.
«Специалисты „Центра гигиены и эпидемиологии“ завершили лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей к месту пожара жилой застройки. Превышений показателей в максимально разовой концентрации не установлено», — говорится в сообщении. Ведомство проверяло воздух на участке улиц Шаумяна, 107, 109 и 111, улицы Серафимы Дерябиной, 25 и 27.
Пожар на НПО автоматики вспыхнул вечером 30 июля. Огнем было охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля механического цеха. Спасателям МЧС удалось менее чем за два часа справиться с бедствием. По словам генерального директора Михаила Изюмова, версия о том, что пожар произошел после окончания рабочего дня, не является правдивой. В цехе не проводились сварочные и другие работы. После пожара предприятие работает в прежнем режиме.
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