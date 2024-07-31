Военкор Рожин: в Донецке ВСУ сбили вертолет Ми-8, есть погибшие

ВСУ сбили Ми-8 в Донецке, заявил военкор Борис Рожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецке украинские военные сбили вертолет ВС РФ Ми-8. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. В результате инцидента есть погибшие и раненые.
«Противник <…> сбил военно-транспортный вертолет Ми-8», — заявил Рожин в своем telegram-канале. Отмечается, что ВСУ использовали дрон при атаке на вертолет российских солдат. По словам военкора, есть погибшие.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
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