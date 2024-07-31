Военкор Рожин: в Донецке ВСУ сбили вертолет Ми-8, есть погибшие

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ВСУ сбили Ми-8 в Донецке, заявил военкор Борис Рожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке украинские военные сбили вертолет ВС РФ Ми-8. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

«Противник <…> сбил военно-транспортный вертолет Ми-8», — заявил Рожин в своем telegram-канале. Отмечается, что ВСУ использовали дрон при атаке на вертолет российских солдат. По словам военкора, есть погибшие.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.

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В Донецке украинские военные сбили вертолет ВС РФ Ми-8. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. В результате инцидента есть погибшие и раненые. «Противник <…> сбил военно-транспортный вертолет Ми-8», — заявил Рожин в своем telegram-канале. Отмечается, что ВСУ использовали дрон при атаке на вертолет российских солдат. По словам военкора, есть погибшие. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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