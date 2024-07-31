Военкор Рожин: в Донецке ВСУ сбили вертолет Ми-8, есть погибшие

31 июля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

ВСУ сбили Ми-8 в Донецке, заявил военкор Борис Рожин Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке украинские военные сбили вертолет ВС РФ Ми-8. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. В результате инцидента есть погибшие и раненые. «Противник <…> сбил военно-транспортный вертолет Ми-8», — заявил Рожин в своем telegram-канале. Отмечается, что ВСУ использовали дрон при атаке на вертолет российских солдат. По словам военкора, есть погибшие. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Донецке украинские военные сбили вертолет ВС РФ Ми-8. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. В результате инцидента есть погибшие и раненые. «Противник <…> сбил военно-транспортный вертолет Ми-8», — заявил Рожин в своем telegram-канале. Отмечается, что ВСУ использовали дрон при атаке на вертолет российских солдат. По словам военкора, есть погибшие. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.