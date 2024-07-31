Украина получила первые истребители F-16

31 июля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

По словам анонимных источников, неизвестно, смогу ли украинские военные немедленно использовать истребители Фото: Staff Sgt. Matthew Kakaris / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первые истребители F-16, обещанные США Киеву, были доставлены в Украину. Об этом заявили в иностранном СМИ со ссылкой на источники. Там также добавили, что количество истребителей невелико. «Крайний срок передачи американских военных самолетов был установлен на конец этого месяца, и он был соблюден <…> Количество самолетов невелико», — сообщили в Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По их словам, неизвестно, смогут ли украинские летчики даже после нескольких месяцев обучения и тренировок немедленно приступить к использованию истребителей. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский жаловался, что истребители F-16, которые страны Запада обещали доставить на помощь его стране, так и не пришли спустя 18 месяцев. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев получит истребители F-16 этим летом. США, несмотря на согласие отправить на Украину вооружение для десятков истребителей F-16, ограничат его использование для ударов по российской территории. Об этом заявили иностранные СМИ, их заявление передали в MK.RU . Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что передача ВСУ истребителей F-16 не остановит продвижение российских военных. Об этом сообщили в RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые истребители F-16, обещанные США Киеву, были доставлены в Украину. Об этом заявили в иностранном СМИ со ссылкой на источники. Там также добавили, что количество истребителей невелико. «Крайний срок передачи американских военных самолетов был установлен на конец этого месяца, и он был соблюден <…> Количество самолетов невелико», — сообщили в Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По их словам, неизвестно, смогут ли украинские летчики даже после нескольких месяцев обучения и тренировок немедленно приступить к использованию истребителей. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский жаловался, что истребители F-16, которые страны Запада обещали доставить на помощь его стране, так и не пришли спустя 18 месяцев. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев получит истребители F-16 этим летом. США, несмотря на согласие отправить на Украину вооружение для десятков истребителей F-16, ограничат его использование для ударов по российской территории. Об этом заявили иностранные СМИ, их заявление передали в MK.RU. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что передача ВСУ истребителей F-16 не остановит продвижение российских военных. Об этом сообщили в RT.