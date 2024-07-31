Украина получила первые истребители F-16: главное о СВО к вечеру 31 июля

Киев получил первые истребители F-16

31 июля 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Первые обещанные США Киеву истребители F-16 были доставлены на Украину Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Lawrence Sena новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину прибыла первая партия американских истребителей F-16. При этом американские источники отмечают, что военной техники было отправлено немного. Также в этот день российский президент Владимир Путин подписал указ о выплате по 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт для службы в зоне СВО с августа до конца года. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 31 июля. Украина получила первые истребители F-16 Первые истребители F-16, переданные США Украине, прибыли в страну. Их количество ограничено, и неизвестно, когда украинские летчики начнут активно использовать эту техники, подчеркнули в Bloomberg. Ранее украинские летчики проходили обучение, чтобы научиться управлять истребителями. Именно по этой причине отправка задерживалась. Путин одобрил выплату контрактникам в зоне СВО по 400 тысяч рублей Все военные, заключившие контракт с Минобороны РФ для службы в зоне спецоперации с августа по конец года, получат по 400 тысяч рублей единовременно. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. URA.RU также составило инфографику с актуальными размерами выплат. У ВСУ резко выросли потери за сутки Минобороны РФ сообщило о потерях украинских вооруженных сил, которые за последние сутки достигли 2130 человек. В ходе боев также были уничтожены танк Leopard и самоходная артиллерийская установка Paladin. В Донецке ВСУ сбили российский вертолет Ми-8, есть жертвы Во время боевых действий в Донецке украинские военные сбили военно-транспортный вертолет РФ Ми-8. Инцидент привел к погибшим и раненым среди членов экипажа. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. Вертолеты Ми-28НМ атакуют замаскированную технику ВСУ В свою очередь, российские вертолеты Ми-28НМ группировки «Север» провели успешную операцию против замаскированных позиций и техники ВСУ. Отмечается, что все цели были уничтожены, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украину прибыла первая партия американских истребителей F-16. При этом американские источники отмечают, что военной техники было отправлено немного. Также в этот день российский президент Владимир Путин подписал указ о выплате по 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт для службы в зоне СВО с августа до конца года. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 31 июля. Первые истребители F-16, переданные США Украине, прибыли в страну. Их количество ограничено, и неизвестно, когда украинские летчики начнут активно использовать эту техники, подчеркнули в Bloomberg. Ранее украинские летчики проходили обучение, чтобы научиться управлять истребителями. Именно по этой причине отправка задерживалась. Все военные, заключившие контракт с Минобороны РФ для службы в зоне спецоперации с августа по конец года, получат по 400 тысяч рублей единовременно. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. URA.RU также составило инфографику с актуальными размерами выплат. Минобороны РФ сообщило о потерях украинских вооруженных сил, которые за последние сутки достигли 2130 человек. В ходе боев также были уничтожены танк Leopard и самоходная артиллерийская установка Paladin. Во время боевых действий в Донецке украинские военные сбили военно-транспортный вертолет РФ Ми-8. Инцидент привел к погибшим и раненым среди членов экипажа. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. В свою очередь, российские вертолеты Ми-28НМ группировки «Север» провели успешную операцию против замаскированных позиций и техники ВСУ. Отмечается, что все цели были уничтожены, передает Пятый канал.