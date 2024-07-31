Белоусов лично обратился к военным России по поводу СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграмму в адрес 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, участвующей в специальной военной операции. Он поздравил бойцов с освобождением населенного пункта Ленинское (ДНР).
«Сегодня вы, воины-гвардейцы, уверенно продвигаетесь вперед. Тесните неприятеля на Александро-Калиновском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, мужество и стойкость», — отметил в своем обращении Андрей Белоусов,
Ранее Белоусов также поздравил военнослужащих двух элитных полков за успешное освобождение населенных пунктов Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области. По этому поводу он направил телеграммы с поздравлениями.
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