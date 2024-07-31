31 июля 2024

Белоусов лично обратился к военным России по поводу СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Ленинского Фото:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграмму в адрес 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, участвующей в специальной военной операции. Он поздравил бойцов с освобождением населенного пункта Ленинское (ДНР).

«Сегодня вы, воины-гвардейцы, уверенно продвигаетесь вперед. Тесните неприятеля на Александро-Калиновском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, мужество и стойкость», — отметил в своем обращении Андрей Белоусов, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Ранее Белоусов также поздравил военнослужащих двух элитных полков за успешное освобождение населенных пунктов Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области. По этому поводу он направил телеграммы с поздравлениями.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграмму в адрес 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, участвующей в специальной военной операции. Он поздравил бойцов с освобождением населенного пункта Ленинское (ДНР). «Сегодня вы, воины-гвардейцы, уверенно продвигаетесь вперед. Тесните неприятеля на Александро-Калиновском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, мужество и стойкость», — отметил в своем обращении Андрей Белоусов, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее Белоусов также поздравил военнослужащих двух элитных полков за успешное освобождение населенных пунктов Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области. По этому поводу он направил телеграммы с поздравлениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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