Белоусов лично обратился к военным России по поводу СВО

01 августа 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Ленинского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграмму в адрес 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, участвующей в специальной военной операции. Он поздравил бойцов с освобождением населенного пункта Ленинское (ДНР). «Сегодня вы, воины-гвардейцы, уверенно продвигаетесь вперед. Тесните неприятеля на Александро-Калиновском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, мужество и стойкость», — отметил в своем обращении Андрей Белоусов, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее Белоусов также поздравил военнослужащих двух элитных полков за успешное освобождение населенных пунктов Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области. По этому поводу он направил телеграммы с поздравлениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграмму в адрес 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, участвующей в специальной военной операции. Он поздравил бойцов с освобождением населенного пункта Ленинское (ДНР). «Сегодня вы, воины-гвардейцы, уверенно продвигаетесь вперед. Тесните неприятеля на Александро-Калиновском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, мужество и стойкость», — отметил в своем обращении Андрей Белоусов, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее Белоусов также поздравил военнослужащих двух элитных полков за успешное освобождение населенных пунктов Розовка в ЛНР и Песчаное в Харьковской области. По этому поводу он направил телеграммы с поздравлениями.