23 июля 2024

Белоусов обратился к бойцам ВС РФ по поводу Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Белоусов поздравил бойцов ВС РФ
Белоусов поздравил бойцов ВС РФ Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенных пунктов Розовка (ЛНР) и Песчаное (Харьковская область). Он направил телеграммы с поздравлениями служащим двух элитных полков.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед. Тесните неприятеля на богуславском направлении и освобождаете нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом отвагу, стойкость и героизм», — процитировали в официальном telegram-канале Минобороны слова Белоусова.

Ранее Минобороны РФ объявило о контроле над Песчаным и Розовкой. Населенные пункты были взяты подразделениями Западной группировки войск 21 июля.

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Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенных пунктов Розовка (ЛНР) и Песчаное (Харьковская область). Он направил телеграммы с поздравлениями служащим двух элитных полков. «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед. Тесните неприятеля на богуславском направлении и освобождаете нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом отвагу, стойкость и героизм», — процитировали в официальном telegram-канале Минобороны слова Белоусова. Ранее Минобороны РФ объявило о контроле над Песчаным и Розовкой. Населенные пункты были взяты подразделениями Западной группировки войск 21 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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