Белоусов обратился к бойцам ВС РФ по поводу Украины

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенных пунктов Розовка (ЛНР) и Песчаное (Харьковская область). Он направил телеграммы с поздравлениями служащим двух элитных полков.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед. Тесните неприятеля на богуславском направлении и освобождаете нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом отвагу, стойкость и героизм», — процитировали в официальном telegram-канале Минобороны слова Белоусова.
Ранее Минобороны РФ объявило о контроле над Песчаным и Розовкой. Населенные пункты были взяты подразделениями Западной группировки войск 21 июля.
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