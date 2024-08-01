Глава МИД Литвы подтвердил, что F-16 находятся на Украине

01 августа 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

Главы МИД Литвы подтвердил поставки западных стран истребителей для Украины Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны поставили Киеву первую партию истребителей F-16 в рамках военной помощи. Эту информацию подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Новость по теме На Украину прибыли первые истребители F-16: чем они опасны. Инфографика «F-16 на Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — заявил Ландсбергис в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). В британском издании The Telegraph отметили, что страна уже успела применить их для выполнения задач по противовоздушной обороне. Ранее сообщалось, что на Украине «легализовали» иностранных пилотов F-16. Законопроект о международных военных компаниях поддержали в Минобороны страны. Военкор Александр Коц отметил, что этот процесс, по сути, начался еще в 2022 году, когда Киев объявил о наборе боевиков в иностранный легион, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны поставили Киеву первую партию истребителей F-16 в рамках военной помощи. Эту информацию подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. «F-16 на Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — заявил Ландсбергис в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). В британском издании The Telegraph отметили, что страна уже успела применить их для выполнения задач по противовоздушной обороне. Ранее сообщалось, что на Украине «легализовали» иностранных пилотов F-16. Законопроект о международных военных компаниях поддержали в Минобороны страны. Военкор Александр Коц отметил, что этот процесс, по сути, начался еще в 2022 году, когда Киев объявил о наборе боевиков в иностранный легион, пишет «Царьград».