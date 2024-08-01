Глава МИД Литвы подтвердил, что F-16 находятся на Украине

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
Главы МИД Литвы подтвердил поставки западных стран истребителей для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны поставили Киеву первую партию истребителей F-16 в рамках военной помощи. Эту информацию подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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На Украину прибыли первые истребители F-16: чем они опасны. Инфографика

«F-16 на Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — заявил Ландсбергис в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). В британском издании The Telegraph отметили, что страна уже успела применить их для выполнения задач по противовоздушной обороне.

Ранее сообщалось, что на Украине «легализовали» иностранных пилотов F-16. Законопроект о международных военных компаниях поддержали в Минобороны страны. Военкор Александр Коц отметил, что этот процесс, по сути, начался еще в 2022 году, когда Киев объявил о наборе боевиков в иностранный легион, пишет «Царьград».

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Западные страны поставили Киеву первую партию истребителей F-16 в рамках военной помощи. Эту информацию подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. «F-16 на Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — заявил Ландсбергис в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). В британском издании The Telegraph отметили, что страна уже успела применить их для выполнения задач по противовоздушной обороне. Ранее сообщалось, что на Украине «легализовали» иностранных пилотов F-16. Законопроект о международных военных компаниях поддержали в Минобороны страны. Военкор Александр Коц отметил, что этот процесс, по сути, начался еще в 2022 году, когда Киев объявил о наборе боевиков в иностранный легион, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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