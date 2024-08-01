Глава МИД Литвы подтвердил, что F-16 находятся на Украине

Западные страны поставили Киеву первую партию истребителей F-16 в рамках военной помощи. Эту информацию подтвердил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
«F-16 на Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — заявил Ландсбергис в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). В британском издании The Telegraph отметили, что страна уже успела применить их для выполнения задач по противовоздушной обороне.
Ранее сообщалось, что на Украине «легализовали» иностранных пилотов F-16. Законопроект о международных военных компаниях поддержали в Минобороны страны. Военкор Александр Коц отметил, что этот процесс, по сути, начался еще в 2022 году, когда Киев объявил о наборе боевиков в иностранный легион, пишет «Царьград».
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