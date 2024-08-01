Россиянки могут бесплатно забеременеть от Павла Дурова

Жительницы России могут зачать ребенка от создателя Telegram Павла Дурова. Платить деньги частной клинике, где хранится его биоматериал, при этом будет не нужно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в московском центре ЭКО, где хранится сперма, с большей степенью вероятности, принадлежащая Дурову.
«Наша клиника делает ЭКО не только за деньги, мы работаем также в рамках программы обязательного медицинского страхования. В любом регионе можно получить квоту на ЭКО и выбрать нашу клинику. А здесь уже использовать биологический материал донора № 6», — пояснили URA.RU в медцентре.
Ранее агентство обнаружило полную анкету донора в этой клинике, ответы которого полностью совпадают с мнением и данными создателя Telegram Павла Дурова. Помимо обычных вопросов, в анкете донору было предложено написать небольшое эссе, в котором Дуров изложил свои мысли относительно свободы.
В конце июля Дуров опубликовал пост в своем telegram-канале, где признался, что был донором спермы и теперь имеет более сотни биологических детей по всему миру. Позже лидерами по использованию его биоматериала были названы пять регионов страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.