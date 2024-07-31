Вместо прибыли холдинг «Мечел» челябинского олигарха получил чистый убыток

Холдинг «Мечел» во главе с председателем совета директоров Игорем Зюзиным из Челябинска по итогам первого полугодия получил чистый убыток. Как следует из опубликованной отчетности, год назад была зафиксирована чистая прибыль.
«Отчет и финансовых результатах ПАО „Мечел“ за январь—июнь. Первое полугодие 2023 года — чистая прибыль в сумме 6,788 миллиарда рублей, первое полугодие 2024 года — чистый убыток в сумме 5,813 миллиарда рублей», — отмечено в отчетности.
Валовая прибыль за тот же период выросла в 2,39 раза до 19,073 миллиарда рублей. При этом по двум статьям значительно увеличились расходы. Проценты к уплате возросли на 3,6 миллиарда рублей до 11,116 миллиарда рублей. Также поднялись прочие расходы: 14,334 миллиарда рублей против 9,027 миллиарда рублей годом ранее.
Активов стало меньше на 3,9 миллиарда рублей. Если год назад валюта баланса составляла 257,6 миллиарда рублей, то в первом полугодии 2024 года — 253,7 миллиарда рублей. Группа подписала с Газпромбанком мировое соглашение, обязавшись выплатить крупный долг, но с учетом щадящего режима погашения обязательств.
Оптимизируя расходы, «Мечел» отказался от выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Однако в предстоящем периоде часть прибыли будет потрачена на крупное приобретение. Холдинг решил выкупить Гурьевский метзавод в Кемеровской области.
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