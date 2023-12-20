Челябинский суд прекратил ипотечный спор Газпромбанка и ЧМК из-за 12 миллиардов

21 декабря 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Суд прекратил спор о заложенном здании заводоуправления Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области 21 декабря прекратил ипотечный спор Газпромбанка и ЧМК из-за почти 12 миллиардов рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Информация о принятом судебном акте. Прекратить производство», — отмечено на сайте суда. Завершился процесс, выделенный в отдельное производство 23 сентября. В рамках спора по задолженности предприятий холдинга «Мечел», который велся в Арбитражном суде Москвы, Газпромбанк требовал взыскать заложенное имущество в виде здания заводоуправления по улице Второй Павелецкой, 14. Договор ипотеки был заключен в сентябре 2010 года. Документ был подписан в рамках кредита банка на 11,9 млрд рублей. Финансирование велось через французскую группу BNP Paribas S.A. Получателем транша был ЧМК, а «Мечел» выступал поручителем. В июле металлурги спор проиграли, однако не согласились с решением и подали апелляционную жалобу. В сентябре стало известно о намерении заключить мировое соглашение, что было сделано в октябре. По документу холдинг получил на два года отсрочку по уплате долга, а саму задолженность конвертировали в рубли. Часть процентов банком была прощена.

Арбитражный суд Челябинской области 21 декабря прекратил ипотечный спор Газпромбанка и ЧМК из-за почти 12 миллиардов рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Информация о принятом судебном акте. Прекратить производство», — отмечено на сайте суда. Завершился процесс, выделенный в отдельное производство 23 сентября. В рамках спора по задолженности предприятий холдинга «Мечел», который велся в Арбитражном суде Москвы, Газпромбанк требовал взыскать заложенное имущество в виде здания заводоуправления по улице Второй Павелецкой, 14. Договор ипотеки был заключен в сентябре 2010 года. Документ был подписан в рамках кредита банка на 11,9 млрд рублей. Финансирование велось через французскую группу BNP Paribas S.A. Получателем транша был ЧМК, а «Мечел» выступал поручителем. В июле металлурги спор проиграли, однако не согласились с решением и подали апелляционную жалобу. В сентябре стало известно о намерении заключить мировое соглашение, что было сделано в октябре. По документу холдинг получил на два года отсрочку по уплате долга, а саму задолженность конвертировали в рубли. Часть процентов банком была прощена.