20 декабря 2023

Челябинский суд прекратил ипотечный спор Газпромбанка и ЧМК из-за 12 миллиардов

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Суд прекратил спор о заложенном здании заводоуправления Фото:

Арбитражный суд Челябинской области 21 декабря прекратил ипотечный спор Газпромбанка и ЧМК из-за почти 12 миллиардов рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Информация о принятом судебном акте. Прекратить производство», — отмечено на сайте суда.

Завершился процесс, выделенный в отдельное производство 23 сентября. В рамках спора по задолженности предприятий холдинга «Мечел», который велся в Арбитражном суде Москвы, Газпромбанк требовал взыскать заложенное имущество в виде здания заводоуправления по улице Второй Павелецкой, 14.

Договор ипотеки был заключен в сентябре 2010 года. Документ был подписан в рамках кредита банка на 11,9 млрд рублей. Финансирование велось через французскую группу BNP Paribas S.A. Получателем транша был ЧМК, а «Мечел» выступал поручителем.

В июле металлурги спор проиграли, однако не согласились с решением и подали апелляционную жалобу. В сентябре стало известно о намерении заключить мировое соглашение, что было сделано в октябре. По документу холдинг получил на два года отсрочку по уплате долга, а саму задолженность конвертировали в рубли. Часть процентов банком была прощена.

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Арбитражный суд Челябинской области 21 декабря прекратил ипотечный спор Газпромбанка и ЧМК из-за почти 12 миллиардов рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Информация о принятом судебном акте. Прекратить производство», — отмечено на сайте суда. Завершился процесс, выделенный в отдельное производство 23 сентября. В рамках спора по задолженности предприятий холдинга «Мечел», который велся в Арбитражном суде Москвы, Газпромбанк требовал взыскать заложенное имущество в виде здания заводоуправления по улице Второй Павелецкой, 14. Договор ипотеки был заключен в сентябре 2010 года. Документ был подписан в рамках кредита банка на 11,9 млрд рублей. Финансирование велось через французскую группу BNP Paribas S.A. Получателем транша был ЧМК, а «Мечел» выступал поручителем. В июле металлурги спор проиграли, однако не согласились с решением и подали апелляционную жалобу. В сентябре стало известно о намерении заключить мировое соглашение, что было сделано в октябре. По документу холдинг получил на два года отсрочку по уплате долга, а саму задолженность конвертировали в рубли. Часть процентов банком была прощена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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