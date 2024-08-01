Илон Маск задался вопросом, жив ли Байден. Скрин

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Илон Маск интересуется, что сейчас происходит с Байденом и жив ли он Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Один из пользователей соцсети Х (бывший Twitter) спросил у пользователей, жив ли президент США Джо Байден, так как он стал крайне редко появляться на публике. В ответ на это американской предприниматель Илон Маск оставил эмодзи, демонстрирующее пожимающего плечами человечка.

Еще в конце июля Маск присоединился к числу американских политиков и пользователей интернета, которые задавались вопросом о том, где находится Джо Байден после сообщений о его заболевании COVID-19 и последующей изоляции. Американские телеканалы в ответ на общественный интерес показали кадры с президентом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что американский глава не избегает публичности и продолжает выполнять свои обязанности по управлению страной.

Также лечащий врач главы Штатов Кевин О’Коннор рассказал, что Байден больше не болен коронавирусом. По его словам, за время инфекции у него ни разу проявлялась лихорадка, а жизненные показатели оставались в норме. Сейчас президент США продолжает выполнять свои обязанности.

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Один из пользователей соцсети Х (бывший Twitter) спросил у пользователей, жив ли президент США Джо Байден, так как он стал крайне редко появляться на публике. В ответ на это американской предприниматель Илон Маск оставил эмодзи, демонстрирующее пожимающего плечами человечка. Еще в конце июля Маск присоединился к числу американских политиков и пользователей интернета, которые задавались вопросом о том, где находится Джо Байден после сообщений о его заболевании COVID-19 и последующей изоляции. Американские телеканалы в ответ на общественный интерес показали кадры с президентом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что американский глава не избегает публичности и продолжает выполнять свои обязанности по управлению страной. Также лечащий врач главы Штатов Кевин О’Коннор рассказал, что Байден больше не болен коронавирусом. По его словам, за время инфекции у него ни разу проявлялась лихорадка, а жизненные показатели оставались в норме. Сейчас президент США продолжает выполнять свои обязанности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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