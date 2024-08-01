Пленный ВСУ рассказал, как наемники из Колумбии бросили его подразделение

Боец ВСУ Поплавский: наемники из Колумбии бросили ВСУ, оставив военных без еды

01 августа 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Пленный из ВСУ заявил, что наемные военнослужащие из Колумбии бросили его подразделение Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Колумбийские наемники оставили подразделение ВСУ, которое находилось на позициях 10 дней без еды и воды и были взяты в плен. Об этом сообщил один из пленных украинских военнослужащих Виталий Поплавский. «Один из колумбийцев забрал нас где-то в два часа ночи и привел на позиции и на второй день они уехали, а мы остались и были там. Так мы 10 дней там и сидели, жрать не было, воды не было, все разбомбило. 28 числа нас взяли, мы сдались в плен», — делится Поплавский в видео, опубликованном в МО РФ, передает ТАСС. Ранее в ДНР украинская армия с помощью дронов-камикадзе попыталась уничтожить группу сослуживцев. Они сдались в плен на донецком направлении. Об этом сообщил один из военнопленных Дмитрий Курков, которого мобилизовали из Одесской области. По словам самих военнопленных, они сдаются, так как командиры отправляют их на «мясные штурмы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Колумбийские наемники оставили подразделение ВСУ, которое находилось на позициях 10 дней без еды и воды и были взяты в плен. Об этом сообщил один из пленных украинских военнослужащих Виталий Поплавский. «Один из колумбийцев забрал нас где-то в два часа ночи и привел на позиции и на второй день они уехали, а мы остались и были там. Так мы 10 дней там и сидели, жрать не было, воды не было, все разбомбило. 28 числа нас взяли, мы сдались в плен», — делится Поплавский в видео, опубликованном в МО РФ, передает ТАСС. Ранее в ДНР украинская армия с помощью дронов-камикадзе попыталась уничтожить группу сослуживцев. Они сдались в плен на донецком направлении. Об этом сообщил один из военнопленных Дмитрий Курков, которого мобилизовали из Одесской области. По словам самих военнопленных, они сдаются, так как командиры отправляют их на «мясные штурмы».