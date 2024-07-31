31 июля 2024

Bloomberg: состояние Леонида Михельсона сократилось на миллиарды долларов

Капитал российского миллиардера Михельсона сократился на 1,7 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, михельсон леонид
Состояние Леонида Михельсона продолжает сокращаться Фото:

С начала года капиталы совладельца ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона сократились более, чем на два млрд долларов и составляют к первому августа 25,7 млрд долларов. Еще весной этого года Михельсон владел 27,4 млрд долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Михельсон занял 70 строчку после Алексея Мордашова и Владимира Лисина.

Держатель 25% акций «НОВАТЭК» Леонид Михельсон опустился на две строчки в рейтинге Bloomberg Billionaires Index и занял 70 место после крупнейшего акционера «Северстали» Алексея Мордашова и мажоритарного держателя акций ОАО «Новолипецк» Владимира Лисина. Состояние Михельсона оценивается в 25,7 млрд долларов.

Еще весной этого года капитал российского миллиардера оценивался в 27,4 млрд долларов. С начала года состояние уменьшилось более чем на два миллиарда долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Михельсон заннимал 70 строчку после Владимира Потанина и Вагита Алекперова.

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С начала года капиталы совладельца ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона сократились более, чем на два млрд долларов и составляют к первому августа 25,7 млрд долларов. Еще весной этого года Михельсон владел 27,4 млрд долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Михельсон занял 70 строчку после Алексея Мордашова и Владимира Лисина. Держатель 25% акций «НОВАТЭК» Леонид Михельсон опустился на две строчки в рейтинге Bloomberg Billionaires Index и занял 70 место после крупнейшего акционера «Северстали» Алексея Мордашова и мажоритарного держателя акций ОАО «Новолипецк» Владимира Лисина. Состояние Михельсона оценивается в 25,7 млрд долларов. Еще весной этого года капитал российского миллиардера оценивался в 27,4 млрд долларов. С начала года состояние уменьшилось более чем на два миллиарда долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Михельсон заннимал 70 строчку после Владимира Потанина и Вагита Алекперова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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