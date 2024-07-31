Bloomberg: состояние Леонида Михельсона сократилось на миллиарды долларов

С начала года капиталы совладельца ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона сократились более, чем на два млрд долларов и составляют к первому августа 25,7 млрд долларов. Еще весной этого года Михельсон владел 27,4 млрд долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Михельсон занял 70 строчку после Алексея Мордашова и Владимира Лисина.
Держатель 25% акций «НОВАТЭК» Леонид Михельсон опустился на две строчки в рейтинге Bloomberg Billionaires Index и занял 70 место после крупнейшего акционера «Северстали» Алексея Мордашова и мажоритарного держателя акций ОАО «Новолипецк» Владимира Лисина. Состояние Михельсона оценивается в 25,7 млрд долларов.
Еще весной этого года капитал российского миллиардера оценивался в 27,4 млрд долларов. С начала года состояние уменьшилось более чем на два миллиарда долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Михельсон заннимал 70 строчку после Владимира Потанина и Вагита Алекперова.
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С начала года капиталы совладельца ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона сократились более, чем на два млрд долларов и составляют к первому августа 25,7 млрд долларов. Еще весной этого года Михельсон владел 27,4 млрд долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Михельсон занял 70 строчку после Алексея Мордашова и Владимира Лисина. Держатель 25% акций «НОВАТЭК» Леонид Михельсон опустился на две строчки в рейтинге Bloomberg Billionaires Index и занял 70 место после крупнейшего акционера «Северстали» Алексея Мордашова и мажоритарного держателя акций ОАО «Новолипецк» Владимира Лисина. Состояние Михельсона оценивается в 25,7 млрд долларов. Еще весной этого года капитал российского миллиардера оценивался в 27,4 млрд долларов. С начала года состояние уменьшилось более чем на два миллиарда долларов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Михельсон заннимал 70 строчку после Владимира Потанина и Вагита Алекперова.