В США раскрыли главную проблему Украины после появления F-16

У ВСУ не хватает обученных пилотов, которые могли бы управлять недавно поставленными США истребителями F-16. Об этом заявили в иностранном СМИ.
«Обучение было разрозненным процессом, проходившем в нескольких странах. В настоящее время украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которое действительно может быть отправлено в воюющую страну», — заявили в New York Post. Там также добавили, что истребители, хоть и являются важной помощью для ВСУ, «вряд ли смогут переломить ход» конфликта.
Ранее на Украину прибыли американские боевые самолеты F-16, однако количество поставленных самолетов невелико. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов во время беседы с URA.RU пояснил, что для приграничных российских регионов угроза от этих истребителей минимальна.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявлял, что передача ВСУ истребителей F-16 не остановит продвижение российских военных. Об этом сообщили в RT.
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У ВСУ не хватает обученных пилотов, которые могли бы управлять недавно поставленными США истребителями F-16. Об этом заявили в иностранном СМИ. «Обучение было разрозненным процессом, проходившем в нескольких странах. В настоящее время украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которое действительно может быть отправлено в воюющую страну», — заявили в New York Post. Там также добавили, что истребители, хоть и являются важной помощью для ВСУ, «вряд ли смогут переломить ход» конфликта. Ранее на Украину прибыли американские боевые самолеты F-16, однако количество поставленных самолетов невелико. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов во время беседы с URA.RU пояснил, что для приграничных российских регионов угроза от этих истребителей минимальна. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявлял, что передача ВСУ истребителей F-16 не остановит продвижение российских военных. Об этом сообщили в RT.