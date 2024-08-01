В США раскрыли главную проблему Украины после появления F-16

NYP: ВСУ не получат необходимое ей количество F-16 из-за нехватки летчиков
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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
Истребители F-16«вряд ли смогут переломить» ход спецоперации, заявили в New York Post Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У ВСУ не хватает обученных пилотов, которые могли бы управлять недавно поставленными США истребителями F-16. Об этом заявили в иностранном СМИ.

«Обучение было разрозненным процессом, проходившем в нескольких странах. В настоящее время украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которое действительно может быть отправлено в воюющую страну», — заявили в New York Post. Там также добавили, что истребители, хоть и являются важной помощью для ВСУ, «вряд ли смогут переломить ход» конфликта.

Ранее на Украину прибыли американские боевые самолеты F-16, однако количество поставленных самолетов невелико. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов во время беседы с URA.RU пояснил, что для приграничных российских регионов угроза от этих истребителей минимальна.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявлял, что передача ВСУ истребителей F-16 не остановит продвижение российских военных. Об этом сообщили в RT.

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У ВСУ не хватает обученных пилотов, которые могли бы управлять недавно поставленными США истребителями F-16. Об этом заявили в иностранном СМИ. «Обучение было разрозненным процессом, проходившем в нескольких странах. В настоящее время украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которое действительно может быть отправлено в воюющую страну», — заявили в New York Post. Там также добавили, что истребители, хоть и являются важной помощью для ВСУ, «вряд ли смогут переломить ход» конфликта. Ранее на Украину прибыли американские боевые самолеты F-16, однако количество поставленных самолетов невелико. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов во время беседы с URA.RU пояснил, что для приграничных российских регионов угроза от этих истребителей минимальна. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявлял, что передача ВСУ истребителей F-16 не остановит продвижение российских военных. Об этом сообщили в RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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