Возможность стать родителями проверили тысячи жителей ЯНАО

На Ямале обследовали репродуктивное здоровье более 3 тысяч человек

Репродуктивное здоровье важно для зачатия ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ЯНАО проверили свою возможность стать родителями — обследование репродуктивного здоровье прошли более 3 тысяч человек. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства.

«В апреле этого года Минздрав России включил в ежегодную диспансеризацию новый раздел по обследованию репродуктивного здоровья граждан с 18 до 49 лет. За четыре месяца обследование прошли 3,5 тысячи северян», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.

Целью диагностики является раннее выявление заболеваний и рисков их развития, которые могут негативно сказаться на беременности и последующем материнстве. Лидерами в диагностике и выявлении проблем в репродуктивной системе стали больницы в Тарко-Сале, в Яр-Сале, и Красноселькупском районе, а также ЦГБ Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Во время обследования, чаще всего врачи выявляют болезни мочевыделительной и эндокринной систем, проблемы которых могут привести к бесплодию. Репродуктивная диспансеризация предоставляется во всех медицинских учреждениях округа. Все обследования, включая дорогостоящие, проводятся бесплатно по полису ОМС, где на первом этапе у женщин предусмотрены консультация и осмотр врача, а у мужчин — осмотр уролога или хирурга.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что жителям ЯНАО рассказали, как предупредить опасные заболевания. Север и его экстремальные условия влияют на общую смертность больше, чем кажется коренным ямальцам.