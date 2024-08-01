Россияне перестанут летать друг к другу через Москву

Власти помогут россиянам снизить траты на авиабилеты и сократят пересадки для пассажиров, летающих из региона в регион. Так главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной логистики ВШЭ Федор Борисов прокомментировал URA.RU сообщение премьер-министра Михаила Мишустина об увеличении рейсов в обход Москвы на встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым.
«Все меньше необходимости делать где-то пересадку или лететь в Москву, чтобы обратно возвращаться в сторону того же Дальнего Востока», — заявил премьер.
Глава Росавиации, в свою очередь, добавил, что сейчас уже более 63% внутренних рейсов осуществляются минуя Москву. Говоря о стоимости авиабилетов, Мишустин напомнил о поручении президента Владимира Путина сделать перелеты более доступными для россиян.
«Самое главное — это выполнить задачи, которые перед нами поставил президент. Мы за шесть лет должны отремонтировать, привести в порядок 75 аэропортов. Это и взлетно-посадочные полосы, это и здания», — сказал премьер.
Мишустин вспомнил недавние поездки на Дальний Восток, в Сибирь и Чеченскую Республику, где идут работы по модернизации инфраструктуры, строительству новых терминалов и взлетных полос. Премьер также отметил, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, отечественная авиация продолжает развиваться.
Прямые полеты из региона в регион перестроят карту авиаперелетов и снизят нагрузку на Московский авиационный узел, обращает внимание Федор Борисов. Кроме того, горизонтальные связи между регионами и появление более коротких маршрутов позволят снизить издержки для бизнеса и простых россиян, объяснил он.
«Люди в идеале должны летать с минимальным количеством пересадок. Если и делать их, то не зигзагами, что не выгодно и людям, и экономике в целом, потому что это издержки дополнительные, а развивать хабы в регионах, чтобы маршруты были как можно более короткими», — отметил эксперт.
В качестве успешных примеров международных транспортных узлов собеседник агентства привел аэропорты Красноярска, Екатеринбурга и Новосибирска.
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