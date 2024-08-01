Защита бывшего главного дорожника Челябинска: свидетели и эксперты опровергли обвинения

Суд оставил в СИЗО экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска Кучитарова

01 августа 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

По мнению адвокатов, показания свидетелей опровергают предъявленные Ринату Кучитарову (на фото) обвинения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курчатовский районный суд Челябинска 1 августа продлил срок содержания под стражей экс-главе комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Между тем адвокаты заявили, что допрошенные свидетели и результаты экспертизы полностью опровергают предъявленное их клиенту обвинение. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Я считаю, в данном случае, учитывая количество и объем допрошенных свидетелей, учитывая те сведения, которые были предоставлены ими, объективно картина у нас абсолютно меняется. Полностью, на мой взгляд, опровергается то обвинение, которое предъявлено моему подзащитному. Свидетели в лице представителей частных организаций, которые занимаются ландшафтным дизайном, подтвердили тот факт, что сведения о стоимости насаждений либо соответствовали рыночной цене, либо были даже ниже рыночных», — отметила адвокат Наталья Аскарова. Также защитники предъявили в суд результаты экспертизы, которую провели сотрудники Уральского государственного лесотехнического университета. В ней, по словам адвокатов, дается оценка обоснованности объема озеленения по качественному и количественному составу и необоснованность выводов о стоимости посадочного материала, которые указаны в заключении КСП. Суд приобщил документ к материалам дела и будет изучать их. Судья Ольга Красносельская, выслушав доводы сторон, приняла решение продлить Кучитарову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца. Экс-чиновник пробудет под стражей до 21 ноября. Новость по теме Экс-глава комитета дорожного хозяйства Челябинска попал под следствие Кучитаров был задержан в начале декабря 2022 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, занимая должность главы КДХ, Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом договоры были, как считает следствие, умышленно завышены. С момента задержания бывший чиновник находится в СИЗО. Попытки адвокатов вытащить их клиента из-за решетки остаются безуспешными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курчатовский районный суд Челябинска 1 августа продлил срок содержания под стражей экс-главе комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Между тем адвокаты заявили, что допрошенные свидетели и результаты экспертизы полностью опровергают предъявленное их клиенту обвинение. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Я считаю, в данном случае, учитывая количество и объем допрошенных свидетелей, учитывая те сведения, которые были предоставлены ими, объективно картина у нас абсолютно меняется. Полностью, на мой взгляд, опровергается то обвинение, которое предъявлено моему подзащитному. Свидетели в лице представителей частных организаций, которые занимаются ландшафтным дизайном, подтвердили тот факт, что сведения о стоимости насаждений либо соответствовали рыночной цене, либо были даже ниже рыночных», — отметила адвокат Наталья Аскарова. Также защитники предъявили в суд результаты экспертизы, которую провели сотрудники Уральского государственного лесотехнического университета. В ней, по словам адвокатов, дается оценка обоснованности объема озеленения по качественному и количественному составу и необоснованность выводов о стоимости посадочного материала, которые указаны в заключении КСП. Суд приобщил документ к материалам дела и будет изучать их. Судья Ольга Красносельская, выслушав доводы сторон, приняла решение продлить Кучитарову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца. Экс-чиновник пробудет под стражей до 21 ноября. Кучитаров был задержан в начале декабря 2022 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, занимая должность главы КДХ, Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом договоры были, как считает следствие, умышленно завышены. С момента задержания бывший чиновник находится в СИЗО. Попытки адвокатов вытащить их клиента из-за решетки остаются безуспешными.