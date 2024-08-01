Появилось видео с посадкой Гершковича и других заключенных в самолет

Заключенные отправились в США
Россия и Запад провели крупный обмен заключенными впервые за долгое время. РФ отдала 13 человек. Кадры с посадкой в самолет заключенных публикуют СМИ.
На видео можно заметить Эвана Гершковича, немецкого наемника Рико Кригера и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Они отправились на самолете в Турцию, где и произошел обмен пленными.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании всех заключенных, которые участвовали в обмене. Это было сделано для того, чтобы в Россию вернулись осужденные за рубежом граждане страны.
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