Появилось видео с посадкой Гершковича и других заключенных в самолет

01 августа 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Заключенные отправились в США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия и Запад провели крупный обмен заключенными впервые за долгое время. РФ отдала 13 человек. Кадры с посадкой в самолет заключенных публикуют СМИ. На видео можно заметить Эвана Гершковича, немецкого наемника Рико Кригера и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Они отправились на самолете в Турцию, где и произошел обмен пленными. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании всех заключенных, которые участвовали в обмене. Это было сделано для того, чтобы в Россию вернулись осужденные за рубежом граждане страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Запад провели крупный обмен заключенными впервые за долгое время. РФ отдала 13 человек. Кадры с посадкой в самолет заключенных публикуют СМИ. На видео можно заметить Эвана Гершковича, немецкого наемника Рико Кригера и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Они отправились на самолете в Турцию, где и произошел обмен пленными. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании всех заключенных, которые участвовали в обмене. Это было сделано для того, чтобы в Россию вернулись осужденные за рубежом граждане страны.