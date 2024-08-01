Появилось видео с посадкой Гершковича и других заключенных в самолет

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, посадка самолета, самолет, самолет в воздухе
Заключенные отправились в США Фото:

Россия и Запад провели крупный обмен заключенными впервые за долгое время. РФ отдала 13 человек. Кадры с посадкой в самолет заключенных публикуют СМИ.

На видео можно заметить Эвана Гершковича, немецкого наемника Рико Кригера и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Они отправились на самолете в Турцию, где и произошел обмен пленными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании всех заключенных, которые участвовали в обмене. Это было сделано для того, чтобы в Россию вернулись осужденные за рубежом граждане страны.

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Россия и Запад провели крупный обмен заключенными впервые за долгое время. РФ отдала 13 человек. Кадры с посадкой в самолет заключенных публикуют СМИ. На видео можно заметить Эвана Гершковича, немецкого наемника Рико Кригера и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Они отправились на самолете в Турцию, где и произошел обмен пленными. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании всех заключенных, которые участвовали в обмене. Это было сделано для того, чтобы в Россию вернулись осужденные за рубежом граждане страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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