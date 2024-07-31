Приговоренный к казни в Беларуси немец расплакался на решение о помиловании. Видео

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Немецкий наемник Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Беларуси, был помилован Фото:

Приговоренный к смертной казни в Беларуси немецкий наемник Рико Кригер, узнав о своем помиловании, расплакался и выразил благодарность белорусскому президенту Александру Лукашенко за шанс увидеться со своей дочерью. Видео с реакцией Кригера опубликовал телеканал ОНТ.

«Большое спасибо. Слава Богу, что у меня есть шанс выжить. Спасибо за шанс увидеться с дочкой», — говорил Кригер в опубликованном ролике. 30-летний наемник был признан виновным по шести статьям Уголовного кодекса Беларуси, включая наемничество и совершение теракта. Он был приговорен к смертной казни в июне 2024 года. Теперь осужденного ожидает либо пожизненное заключение, либо передача в Германию.

Мужчина обвинил Германию в бездействии. По мнению Кригера, несмотря на усилия немецких дипломатов в Белоруссии, за его жизнь борется только его семья.

Накануне Лукашенко помиловал Кригера, приговоренного к смертной казни через расстрел. Он обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса Беларуси. После приговора наемник обратился с прошением о помиловании к президенту Лукашенко. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила белорусское руководство о серьезных последствиях в случаи казни наемника. Она призывала к справедливой процедуре обжалования и остановке исполнения приговора.

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Приговоренный к смертной казни в Беларуси немецкий наемник Рико Кригер, узнав о своем помиловании, расплакался и выразил благодарность белорусскому президенту Александру Лукашенко за шанс увидеться со своей дочерью. Видео с реакцией Кригера опубликовал телеканал ОНТ. «Большое спасибо. Слава Богу, что у меня есть шанс выжить. Спасибо за шанс увидеться с дочкой», — говорил Кригер в опубликованном ролике. 30-летний наемник был признан виновным по шести статьям Уголовного кодекса Беларуси, включая наемничество и совершение теракта. Он был приговорен к смертной казни в июне 2024 года. Теперь осужденного ожидает либо пожизненное заключение, либо передача в Германию. Мужчина обвинил Германию в бездействии. По мнению Кригера, несмотря на усилия немецких дипломатов в Белоруссии, за его жизнь борется только его семья. Накануне Лукашенко помиловал Кригера, приговоренного к смертной казни через расстрел. Он обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса Беларуси. После приговора наемник обратился с прошением о помиловании к президенту Лукашенко. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила белорусское руководство о серьезных последствиях в случаи казни наемника. Она призывала к справедливой процедуре обжалования и остановке исполнения приговора.
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