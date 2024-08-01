Экс-сотрудника пресс-службы пермской думы Шестакова уволили из-за утраты доверия

После вмешательства прокуратуры суд постановил изменить формулировку увольнения замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Перми Константина Шестакова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Изменение и внесение в реестр уволенных в связи с утратой доверия должны произойти в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.
«В Пермскую городскую думу было внесено представление, в процессе рассмотрения которого служащий (Константин Шестаков — прим. URA.RU) уволился по собственному желанию. Не согласившись с формулировкой увольнения сотрудника, прокурор обратился в суд с иском к работодателю — изменить формулировку, указав на необходимость увольнения в связи с утратой доверия. Суд требования удовлетворил», — написано в telegram-канале прокуратуры.
Ранее была проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства служащими аппарата пермской думы. Она показала, что Шестаков, являясь контрактным управляющим, заключал договоры на оказание услуг с главой коммерческой компании, с которой они совместно владеют недвижимостью. Сам ответчик в рамках слушаний не отрицал, что осознавал наличие конфликта интересов, но не придавал этому значения. Он просил не удовлетворять исковые требования, так как уже понес моральное наказание, оказавшись в суде. Ревизия проходила в марте 2024 года.
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После вмешательства прокуратуры суд постановил изменить формулировку увольнения замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Перми Константина Шестакова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Изменение и внесение в реестр уволенных в связи с утратой доверия должны произойти в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. «В Пермскую городскую думу было внесено представление, в процессе рассмотрения которого служащий (Константин Шестаков — прим. URA.RU) уволился по собственному желанию. Не согласившись с формулировкой увольнения сотрудника, прокурор обратился в суд с иском к работодателю — изменить формулировку, указав на необходимость увольнения в связи с утратой доверия. Суд требования удовлетворил», — написано в telegram-канале прокуратуры. Ранее была проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства служащими аппарата пермской думы. Она показала, что Шестаков, являясь контрактным управляющим, заключал договоры на оказание услуг с главой коммерческой компании, с которой они совместно владеют недвижимостью. Сам ответчик в рамках слушаний не отрицал, что осознавал наличие конфликта интересов, но не придавал этому значения. Он просил не удовлетворять исковые требования, так как уже понес моральное наказание, оказавшись в суде. Ревизия проходила в марте 2024 года.