Экс-сотрудника пресс-службы пермской думы Шестакова уволили из-за утраты доверия

02 августа 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Суд прислушался к доводам прокуратуры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU После вмешательства прокуратуры суд постановил изменить формулировку увольнения замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Перми Константина Шестакова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Изменение и внесение в реестр уволенных в связи с утратой доверия должны произойти в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. «В Пермскую городскую думу было внесено представление, в процессе рассмотрения которого служащий (Константин Шестаков — прим. URA.RU) уволился по собственному желанию. Не согласившись с формулировкой увольнения сотрудника, прокурор обратился в суд с иском к работодателю — изменить формулировку, указав на необходимость увольнения в связи с утратой доверия. Суд требования удовлетворил», — написано в telegram-канале прокуратуры. Ранее была проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства служащими аппарата пермской думы. Она показала, что Шестаков, являясь контрактным управляющим, заключал договоры на оказание услуг с главой коммерческой компании, с которой они совместно владеют недвижимостью. Сам ответчик в рамках слушаний не отрицал, что осознавал наличие конфликта интересов, но не придавал этому значения. Он просил не удовлетворять исковые требования, так как уже понес моральное наказание, оказавшись в суде. Ревизия проходила в марте 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После вмешательства прокуратуры суд постановил изменить формулировку увольнения замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Перми Константина Шестакова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Изменение и внесение в реестр уволенных в связи с утратой доверия должны произойти в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. «В Пермскую городскую думу было внесено представление, в процессе рассмотрения которого служащий (Константин Шестаков — прим. URA.RU) уволился по собственному желанию. Не согласившись с формулировкой увольнения сотрудника, прокурор обратился в суд с иском к работодателю — изменить формулировку, указав на необходимость увольнения в связи с утратой доверия. Суд требования удовлетворил», — написано в telegram-канале прокуратуры. Ранее была проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства служащими аппарата пермской думы. Она показала, что Шестаков, являясь контрактным управляющим, заключал договоры на оказание услуг с главой коммерческой компании, с которой они совместно владеют недвижимостью. Сам ответчик в рамках слушаний не отрицал, что осознавал наличие конфликта интересов, но не придавал этому значения. Он просил не удовлетворять исковые требования, так как уже понес моральное наказание, оказавшись в суде. Ревизия проходила в марте 2024 года.