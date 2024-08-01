Глава офиса Зеленского Ермак призвал к миру с Россией

02 августа 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Ермак пожелал скорейшего завершения конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил желание закончить конфликт с Россией «как можно скорее». Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg. «Нам нужно закончить этот конфликт как можно скорее, чтобы добиться справедливого мира», — заявил Ермак в интервью . Он также сказал, что ожидает, что на предстоящем саммите стран Запада и Украины появятся основные предпосылки для прекращения боевых действий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский упомянул в интервью французской газете Le Monde возможность начала диалога без предварительного условия возврата территорий и подчеркнул, что решение территориального вопроса должно быть предметом национального референдума. Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что украинский лидер хочет использовать предстоящий «саммит мира» в своих идеологических целях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил желание закончить конфликт с Россией «как можно скорее». Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg. «Нам нужно закончить этот конфликт как можно скорее, чтобы добиться справедливого мира», — заявил Ермак в интервью. Он также сказал, что ожидает, что на предстоящем саммите стран Запада и Украины появятся основные предпосылки для прекращения боевых действий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский упомянул в интервью французской газете Le Monde возможность начала диалога без предварительного условия возврата территорий и подчеркнул, что решение территориального вопроса должно быть предметом национального референдума. Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что украинский лидер хочет использовать предстоящий «саммит мира» в своих идеологических целях.