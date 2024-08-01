01 августа 2024

Глава офиса Зеленского Ермак призвал к миру с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ермак андрей,  stock
Ермак пожелал скорейшего завершения конфликта Фото:

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил желание закончить конфликт с Россией «как можно скорее». Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

«Нам нужно закончить этот конфликт как можно скорее, чтобы добиться справедливого мира», — заявил Ермак в интервью. Он также сказал, что ожидает, что на предстоящем саммите стран Запада и Украины появятся основные предпосылки для прекращения боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упомянул в интервью французской газете Le Monde возможность начала диалога без предварительного условия возврата территорий и подчеркнул, что решение территориального вопроса должно быть предметом национального референдума. Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что украинский лидер хочет использовать предстоящий «саммит мира» в своих идеологических целях.

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил желание закончить конфликт с Россией «как можно скорее». Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg. «Нам нужно закончить этот конфликт как можно скорее, чтобы добиться справедливого мира», — заявил Ермак в интервью. Он также сказал, что ожидает, что на предстоящем саммите стран Запада и Украины появятся основные предпосылки для прекращения боевых действий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский упомянул в интервью французской газете Le Monde возможность начала диалога без предварительного условия возврата территорий и подчеркнул, что решение территориального вопроса должно быть предметом национального референдума. Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что украинский лидер хочет использовать предстоящий «саммит мира» в своих идеологических целях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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