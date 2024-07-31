Зеленский: весь мир хочет участия России на саммите по Украине

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Владимир Зеленский заявил, что весь мир ждет Россию на саммите Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что он и весь мир хочет участия России во втором саммите по урегулированию ситуации на Украине. Об этом политик заявил в интервью французским газетам Monde и AFP.

«Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — признал Зеленский.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк несколько раз выступал с противоположными заявлениями касательно переговоров с Россией. Сначала он выступал против разговора с Москвой, сравнивая это с «заключением сделки с дьяволом». А после согласился на переговоры.При этом в МИД России заявили, что готовы на диалог только при отсутствии ультиматумов.

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Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что он и весь мир хочет участия России во втором саммите по урегулированию ситуации на Украине. Об этом политик заявил в интервью французским газетам Monde и AFP. «Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — признал Зеленский. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк несколько раз выступал с противоположными заявлениями касательно переговоров с Россией. Сначала он выступал против разговора с Москвой, сравнивая это с «заключением сделки с дьяволом». А после согласился на переговоры.При этом в МИД России заявили, что готовы на диалог только при отсутствии ультиматумов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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