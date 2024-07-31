Зеленский: весь мир хочет участия России на саммите по Украине

31 июля 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что весь мир ждет Россию на саммите Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что он и весь мир хочет участия России во втором саммите по урегулированию ситуации на Украине. Об этом политик заявил в интервью французским газетам Monde и AFP. «Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — признал Зеленский. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк несколько раз выступал с противоположными заявлениями касательно переговоров с Россией. Сначала он выступал против разговора с Москвой, сравнивая это с «заключением сделки с дьяволом». А после согласился на переговоры.При этом в МИД России заявили, что готовы на диалог только при отсутствии ультиматумов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что он и весь мир хочет участия России во втором саммите по урегулированию ситуации на Украине. Об этом политик заявил в интервью французским газетам Monde и AFP. «Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — признал Зеленский. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк несколько раз выступал с противоположными заявлениями касательно переговоров с Россией. Сначала он выступал против разговора с Москвой, сравнивая это с «заключением сделки с дьяволом». А после согласился на переговоры.При этом в МИД России заявили, что готовы на диалог только при отсутствии ультиматумов.