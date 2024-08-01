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02:11
Мурашко прокомментировал работу врачей в Нижнем Тагиле, где обрушился жилой дом
02:07
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 14 человек, в том числе дети
02:03
Под завалами дома в Нижнем Тагиле пропала школьница, ее мать в больнице. Видео
Часами лежали под завалами своего дома: как спасали жителей в Нижнем Тагиле. Фоторепортаж
02:00
«Курганмашзавод» ко Дню ВДВ отправил на фронт новую партию БМП-3 и БМД-4М
01:59
Экс-сотрудника пресс-службы пермской думы Шестакова уволили из-за утраты доверия
01:57
Welt: Россия навязала Западу свои условия в ходе исторического обмена
Подросток чудом остался в живых при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле
01:54
«Хезболла» ударила по израильской армии вблизи границы Ливана
01:42
Сразу три ведомства Казахстана поддержали запрет пропаганды ЛГБТ*
01:34
Трамп потребовал раскрыть, заплатили ли США за обмен заключенными с РФ
Россия отдала Яшина*, Кара-Мурзу* и Гершковича: что известно об обмене заключенными
01:33
Оказавшийся под завалами в Нижнем Тагиле вышел на связь по телефону
01:28
Врачи из ХМАО помогли семье из ЛНР дважды стать родителями с помощью ЭКО
01:27
Компания «Т Плюс» собирается взыскать с пермского храма почти 100 тысяч рублей
ВСУ покинули ключевые позиции в Клещеевке: главное о СВО к 1 августа
01:17
Челябинский врач рассказала о тяжелых симптомах отравления грибами
01:15
Под завалами в Нижнем Тагиле ищут семилетнего мальчика. Видео
01:02
Путин дал обещание освобожденным в ходе обмена россиянам
1
Под завалами в Нижнем Тагиле нашли двух подруг и мальчика. Видео
00:51
В Николаеве ударили по аэродрому для тренировок украинских пилотов
1
00:51
Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили девочку
00:48
Куйвашев доложил Путину об обрушении дома в Нижнем Тагиле
«Вопрос про преемника решаю не я»: главные заявления Пескова
00:45
Зеленский объявил о перестановках в правительстве Украины
00:41
В газовой столице ЯНАО отключат Вечный огонь
00:40
На Пермском тракте образовалась жуткая пробка более 10 километров. Скрин
Вологодского губернатора отчитали за провал кампании в гордуму
00:33
Пермские волонтеры объявили срочный сбор на поиск пропавшей 11-летней девочки
00:32
Самолет с освобожденными после обмена россиянами прибыл в Москву. Видео
00:29
Путин лично встретил освобожденных в ходе обмена россиян
4
Россияне перестанут летать друг к другу через Москву
00:10
Глава офиса Зеленского Ермак призвал к миру с Россией
1
00:09
На центральной улице Кургана произошло ДТП с переворотом. Видео
00:03
В Тюмени мотоциклист залетел под колеса легковушки. Видео
Путин подсказал губернаторам способ избавить свои регионы от долгов
01 августа 2024
23:58
Двое погибших и 16 пострадавших: главное о взрыве в пятиэтажке Нижнего Тагила
23:55
Одного из заключенных россиян исключили из списка на обмен с США
23:53
Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили еще одну женщину. Видео
Мишустин ответил Китаю, перекупающему кадры из авиации
23:43
ТАСС: три человека могут быть под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
23:43
Правительство РФ поднимет пошлины на алкоголь из ряда стран
23:38
В ХМАО хотят провести зимнюю Паралимпиаду для ветеранов СВО
Путин начал масштабную перезагрузку Военно-Морского флота
23:29
Возникла угроза дому рядом с обрушившейся пятиэтажкой в Нижнем Тагиле
1
23:13
В зоне СВО погиб плотник из Пермского края Александр Истомин
23:10
Белый дом: Байден не стал разговаривать с Путиным по обмену заключенными
1
Награда за уничтожение F-16, а также освобождение Гершковича: о чем говорил Песков с журналистами
23:10
Семьям погибших после взрыва дома в Нижнем Тагиле выплатят 1,5 миллиона рублей
22:54
В Коркино глава Лощинина вошла в дом жителей в болотных сапогах. Видео
22:52
Днем 1 августа под Пермью пропала 11-летняя девочка. Фото
Кремль — URA.RU: Путин не собирается в отпуск
22:31
ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 миллионов рублей
22:30
Путин объяснил, почему помиловал Яшина*, Кара-Мурзу* и Гершковича
22:22
Появилось видео с посадкой Гершковича и других заключенных в самолет
Очевидцы сняли на видео обрушившийся в Нижнем Тагиле дом
22:20
Куйвашев направил сотни миллионов рублей пострадавшим при ЧП в Нижнем Тагиле
22:18
Раскрыто состояние пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
22:07
Куйвашев поручил переписать всех пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
1
Как выгодно купить жилье в Челябинске без льготной ипотеки
22:06
Путин помиловал всех заключенных, которых отдал Западу
21:56
Появились кадры спасения ребенка из-под завалов в Нижнем Тагиле. Видео
21:52
ФСБ: в Россию вернулись 8 заключенных после обмена с Западом
2
В Кремле заявили URA.RU о приглашении представителей ЮНЕСКО в Херсонес Таврический
21:50
Выросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле
21:45
Как спасали людей из-под завалов в Нижнем Тагиле: самые яркие и драматичные кадры
1
21:34
Медведев призвал предателей России подбирать новые имена
Лидер ЕР в Хакасии Сокол нарушил перемирие с КПРФ
21:27
Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили вторую погибшую
21:20
Салют на День Кургана и нашествие жуков: главное за 1 августа
21:20
Художница из Тюмени приступила к созданию колдовского мультсериала. Фото
1
РФ, Беларусь и Словения проведут масштабный обмен заключенными с Западом: имена и что о них известно
21:15
Аналитики оценили рост цен на загородные дома в ХМАО из-за новой ипотеки
21:14
Огорчения оппозиционера, льготные авиабилеты, новый лотерейный миллионер: события на Ямале 1 августа
21:11
Белый дом подтвердил освобождение Кара-Мурзы*
21:07
Число жалоб на работу YouTube выросло в три раза
1
21:00
112: в Омске произошел пожар на нефтезаводе. Видео
1
20:59
Тюменские власти увеличат выплату военным до 600 тысяч рублей
20:52
Выборы мэра в ХМАО оказались под угрозой срыва из-за разборок политэлит. Инсайд
20:47
Пермский чиновник чуть не лишился зрения после неудачного селфи с алабаем
20:45
Семейная фирма вице-спикера челябинского ЗСО Карликанова не платит аренду
20:44
WSJ: Россия освободила Гершковича, осужденного за шпионаж
20:42
Мизулина хочет отсудить у Лебедева 10 млн за слово «инфотеррористка»
4
20:38
Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали школьниц. Видео
1
20:35
Власти города в ХМАО обследуют мосты, которые затопило во время паводка
20:29
Задержан замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко
20:20
Власти ХМАО предлагают запретить бюджетникам заниматься бизнесом
1
20:19
В Москве задержали Кравченко, которого подозревают в краже 3 млн рублей
1
20:19
Замглавы МЧС Денисов прибыл к месту обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео
20:17
Екатеринбург готовится к ночным опрессовкам
1
20:16
JT: Япония профинансирует создание торгового маршрута в обход России
3
20:15
Депутат из тюменской ЛДПР помог военнослужащему получить выплаты по ранению
20:07
Визит Путина в Турцию готовится давно, вопросов накопилось много
20:07
Пострадавшим при обвале дома в Нижнем Тагиле начали выплачивать по 10 тысяч
2
20:05
В Тюмени открыли рестораны с норвежскими вафлями и самой длинной лапшой в мире. Список
20:04
Песков ответил, кто сможет его заменить
20:03
Новый мэр Тобольска решил разобраться с местными бандитами
20:01
Источник: В ХМАО произошло ЧП на магистральном газопроводе
20:00
Пермяков зовут упаковывать конфеты за зарплату в 300 тысяч
19:58
Кремль: Путин весьма удивлен покушением на Трампа
3
19:55
Песков призвал врагов России остаться за границей
2
19:51
Тагильчанка отругала спасателей на завалах дома, заявив, что они не там ищут
1
19:50
В Екатеринбурге прохожий избил самокатчика до потери сознания
1
19:49
Песков отреагировал на слова Путина, что он несет пургу
1
19:45
Почему курганцы не заметили смерч, который появился из-за циклона «Кирсти»
19:43
Песков заявил, что его сын честно отслужил полгода на передовой
5
19:42
Оленеводам ЯНАО привезли в подарок флешки
19:40
С бывшего совхоза семьи челябинского экс-замгубернатора взыскали неустойку
19:39
Трое погибших и эвакуация детей в Екатеринбург: главное о взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле
1
19:37
Песков впервые заявил, что стал дедушкой
5
19:35
Песков: Путин, славу Богу, не видел открытие Олимпиды в Париже
1
19:32
Защита бывшего главного дорожника Челябинска: свидетели и эксперты опровергли обвинения
2
19:32
В Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину без признаков жизни. Видео
19:30
Стало известно, сколько пермяков готовы помогать своим взрослым детям
19:26
В Тюменской области рабочему затянуло руку комбайном
1
19:25
Экс-вице-президента Газпромбанка Волобуева* заочно арестовали
19:24
Мигрантов, похитивших уроженца Таджикистана в Еманжелинске, отправили в СИЗО
19:23
Песков: мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится
19:09
Челябинский губернатор Текслер потребовал усилить охрану затопленных домов. Видео
19:07
Кто жил в подъезде рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Аудио
19:03
В Екатеринбурге построят 12 детсадов
1
19:03
Прокуратура подключилась к истории подделки подписей в пермской «Единой России»
19:03
В Тюмени День области отметят на шести городских площадках. Афиша
3
19:01
Политолог раскрыл, что означает обмен заключенными между РФ и США
4
19:00
Бизнесмен Заев отказывается сносить горнолыжный комплекс в Кургане
4
19:00
Власти набирают желающих консультировать пермяков о службе в зоне СВО
18:58
Песков заявил, что Кремль пока не комментирует обмен заключенными с США
18:58
ТАСС: ВСУ покинули ключевые позиции в районе Клещеевки
18:57
Почему в Челябинске резко подорожали стройматериалы российского производства
1
18:56
Кинотеатры ХМАО назвали дату премьеры фильма «Дэдпул и Росомаха»
18:55
Курганские предприятия запускают производства на миллиарды рублей
2
18:51
Mash: три человека погибли в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле
18:50
Фонд «Русь сидящая»* признан нежелательным в России
18:49
В Пермском крае пьяный мужчина забил до смерти свою пожилую мать
18:46
Мошенники воспользовались именем челябинского депутата-фронтовика Колесникова
18:44
NTV: Россия и США обменялись 26 заключенными
18:42
«Это был дом моих родителей»: тагильчанка узнала о взрыве в своем доме от соседки. Аудио
18:39
В ЯНАО резко выросли цены за земельные участки
1
18:38
После обрушения потолка в «Акватории» возбуждено уголовное дело
18:35
В Копейске снова судятся из-за ледовых городков
18:30
Момент обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле попал на камеру. Видео
18:30
Задержаны вандалы, срезавшие баннеры кандидатов в гордуму Челябинска
1
18:29
В Екатеринбурге установят памятник Балабанову. Фото
1
18:25
На пермской трассе произошло смертельное ДТП. Фото
18:24
Дизайнер Лебедев назвал Екатерину Мизулину «инфотеррористкой»
6
18:21
Депутат Буяков рассказал юным челябинцам о своей родной улице. Фото
18:20
РИАН: три человека госпитализированы после обрушения потолка в банном комплексе
1
18:18
112: в банном комплексе Владивостока рухнул потолок, есть пострадавшие. Видео
1
18:18
Депутат Сидоров решил пропиарить оппозиционных кандидатов в думу Кургана. Видео
4
18:07
Ребенка, найденного под завалами в Нижнем Тагиле, доставят в Екатеринбург
18:06
Нападающий сборной РФ Федор Чалов будет играть за греческий клуб
18:05
Самовыдвиженцы отказались от борьбы за мандат депутата на довыборах в думу ХМАО
17:57
В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни
17:55
Прокурор Копейска встретился с жителями села Калачева, где введен режим ЧС. Фото
17:53
Евросоюз заставит Украину снять санкции с российской нефти
1
17:51
Власти ХМАО обновили Красную книгу после вмешательства прокуратуры
17:49
В Кургане на выставке трофейной техники НАТО проведут мастер-класс по ММА
17:47
CBS: в обмене заключенными между Западом и Россией фигурируют 24 человека
17:46
На одной из старейших площадей Екатеринбурга откроют каток
1
17:44
Bloomberg: Россия передаст США Кара-Мурзу*, осужденного на 25 лет за фейки
5
17:43
В Нижнем Тагиле нашли хозяйку и собаку, потерявшихся во время обрушения дома. Фото
1
17:40
Генно-модифицированный урожай на челябинских полях найти не удалось. Фото
1
17:38
Курганская полиция поймала ОПГ, которой грозит до 20 лет колонии за преступления
17:37
Глава «Военторга» Павлов арестован по делу о хищении
17:37
Появились кадры спасения 13-летнего мальчика и женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле. Видео
17:37
«Виртуальный джин»: Шарлот* раскрыл, кто анонсировал его прощальный тур
17:34
Найденный под завалами 6-летний ребенок в Нижнем Тагиле находится в реанимации
17:26
WP: США направили 12 боевых кораблей на Ближний Восток
1
17:25
В Екатеринбурге заработает система очистки реки Исеть
17:25
В Тюмени осудили насильника, который пытался задушить ребенка
17:25
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение Блиновской
17:24
Суд оштрафовал курганского бизнесмена за не построенный в срок дом
4
17:24
В ЯНАО назвали даты отключения горячей воды
17:17
В Перми целый микрорайон остался без воды из-за утечки в колодце
17:16
Руководитель «Военторга» Павлов не признал вину по делу о хищениях
17:16
Найденных под завалами детей в Нижнем Тагиле вывезли в Екатеринбург на вертолете
17:15
Состояние экс-президента «Лукойла» выросло на полмиллиарда долларов за два месяца
4
17:15
Владельцы конного клуба судятся с мэрией Кургана, которая не продлевает аренду земли. Видео
4
17:11
Челябинский суд отказал эсерам в снятии с предвыборной гонки депутата Иванова
17:09
В ЦДУМ опровергли обращение Верховного муфтия к главам мусульманских республик
17:08
Число пострадавших из-за взрыва в доме в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек
17:06
Глава Ямала готов помочь жителям Нижнего Тагила, пострадавшим при взрыве газа
1
17:04
Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали 11-ю пострадавшую
17:03
Собрать ребенка в школу в 2024 году в среднем можно за 7 тысяч 600 рублей
16:56
Глава МЧС России Куренков дал важное поручение после трагедии в Нижнем Тагиле
1
16:56
El Pais: Будапешт заявил ЕС, что миротворческая миссия мира по Украине завершена
2
16:55
Жильцы дома в центре Перми обеспокоены растущим провалом. Фото, видео
16:51
Чем запомнился экс-главврач Курганской БСМП Воронин медикам и горожанам
16:50
В Перми суд вынес приговор совладельцу группы компаний «Витус»
16:50
В Тюмени для избранных выступит Леонид Агутин
3
16:48
Bloomberg: Россия отдала США осужденного за шпионаж Эвана Гершковича
1
16:47
На Ямале появился новый лотерейный миллионер
1
16:45
Жителям ЯНАО предлагают менять старые сараи на арендные гаражи
16:45
В День ВДВ в пермской аномальной зоне отметят праздник бога Перуна
16:45
Жители курганского округа простились со стрелком Альчиковым, погибшим в зоне СВО. Фото
4
16:41
В Нижнем Тагиле после ЧП с домом объявили минуту тишины. Видео
16:40
Пермский избирком уволил еще одного чиновника, провалившего выборы президента
16:38
МВД проверит версию об умышленном взрыве дома в Нижнем Тагиле
1
16:37
Reuters: экспорт газа из РФ в Европу достиг рекордного уровня за год
4
16:36
Тюменскому военкомату нужны три сотни новых контрактников
16:34
Россия решила отказаться от исследования моря
5
16:32
В Магнитогорске появится центр развлечений с VR, лазертагом и музеем
16:31
Пермский завод побил рекорд по производству кокса
16:31
Экс-главврач курганской больницы Федотова проиграла депздраву спор об увольнении
16:29
В Кургане горячую воду дадут сотням горожан
16:26
В Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Фото
6
16:23
Любители дикой природы на Ямале показывают поспевающую ягоду. Фоторепортаж
16:23
За июль в Челябинской области выпало семь месячных норм осадков
16:21
112: спасатели видят под обломками рухнувшего дома в Нижнем Тагиле еще два тела
16:21
Блинкен попросил Иран не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС
3
16:18
В Совфеде раскрыли, получат ли работники дополнительный отдых
1
16:16
Ребенок из ЯНАО и его бабушка утонули на речной прогулке в Вологодской области
16:13
МЧС России: из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли еще одного человека
1
16:11
Глюкоза подчистила соцсети после скандального концерта в Красноярске
2
16:10
Тюменские подростки устраивают смертельно опасные игры на дорогах
4
16:06
В Пермском крае простились с вахтовиком, погибшим на СВО
1
16:06
В Тюмени сменился руководитель Социального фонда России
16:05
Кредитор передумал взыскивать 788 миллионов с экс-владельцев челябинского банка-банкрота
16:03
Возможность стать родителями проверили тысячи жителей ЯНАО
16:03
Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле спасли ребенка. Видео
1
16:02
Замгенпрокурора РФ взял на контроль помощь жителям Нижнего Тагила, где упал дом
3
16:00
Власти Кургана выбрали самые красивые кафе: как они выглядят. Фото
15:59
В Екатеринбурге временно изменят движение четырех трамваев
15:56
На месте взрыва дома в Нижнем Тагиле произошло новое обрушение. Фото
2
15:54
ТАСС: появился первый погибший во время обрушения дома в Нижнем Тагиле
3
15:47
У матери ребенка, пострадавшего под завалами в Тагиле, случился нервный срыв. Видео
1
15:44
В Нижнем Тагиле подростки устроили драку на месте обрушения пятиэтажки. Видео
2
15:43
Минобороны: ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
15:41
Тагильскую больницу перевели в чрезвычайный режим работы после взрыва дома
2
15:41
В Челябинске резко вырос спрос на аренду жилья с питомцами. Инфографика
15:40
Курганец угнал автомобиль, чтобы ездить по своим делам
15:39
В России резко вырос спрос на автозапчасти
15:38
Помощь пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле: список пунктов сбора помощи
3
15:37
Строители показали, как в ЯНАО возводят жилой комплекс по финской технологии. Фото
15:34
Baza: под завалами обрушившегося в Нижнем Тагиле дома находятся 12 человек. Фото
2
15:33
Полиция ХМАО разыскивает жителя, который заманивал детей конфетами на детской площадке
15:30
Экс-советник мэра Сочи стал фигурантом дела за продажу мест на кладбище
3
15:29
Кухарук предложил помощь Куйвашеву из-за обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
15:27
В США раскрыли главную проблему Украины после появления F-16
2
15:25
Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются четыре ребенка
3
15:24
В мэрии Тюмени меняется функционал заместителей главы
15:17
«Ожидается затор из машин»: в городе ЯНАО закрыли путепровод, ведущий на автомагистраль. Карта
15:17
Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали мужчину, он чудом не пострадал
3
15:15
В Тюмени из-за велосипедистов перекроют дорогу. Карта
15:14
В Кургане будут судить мигрантку, пытавшуюся дать взятку
15:14
Трое пропали без вести, десятки эвакуированы: что известно о взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле
3
15:12
Пермский завод создаст на набережной общественные пространства
15:10
В ЯНАО начали добывать нефть на новом месторождении
15:09
Силовики оцепили обрушившийся дом в Нижнем Тагиле: 15 главных фото с места ЧП
3
15:07
Лидерами среди имен для младенцев в Челябинской области стали Анна и Михаил
15:06
В избиркоме ЯНАО ответили на претензии недопущенных до выборов самовыдвиженцев
1
15:04
Клиенты газовой компании в Нижнем Тагиле, которая обслуживала обрушившийся дом, засыпали газовиков жалобами
6
15:04
Тагильчанин рассказал, что ее 12-летнюю сестру ищут под завалами дома
3
15:01
Появилось видео, как спасали младенца из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
2
14:55
Владелец тюменского завода вошел в список богатейших людей мира
10
14:55
Экс-глава Росмолодежи привел в пример инцест, говоря о заработке миллиарда
7
14:51
Куйвашев приехал к разрушенному взрывом дому в Нижнем Тагиле. Фото
3
14:51
Восемь пострадавших увезли с места ЧП в больницы Нижнего Тагила: список
5
14:48
Жители неоднократно жаловались на газовщиков, обслуживающих рухнувший дом в Нижем Тагиле
3
14:48
В ХМАО в два раза упали цены на авиабилеты в Калининград
14:45
Новая продукция из оленины появится на прилавках продуктовых магазинов ЯНАО
2
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Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали маленького мальчика
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За курганскими выборами будут следить более 1700 наблюдателей
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Число пострадавших под завалами в Нижнем Тагиле выросло
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В элитном ЖК Челябинска сорвалась строительная люлька с людьми
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Бастрыкин взял на контроль расследование обрушения дома в Нижнем Тагиле
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В Кремле не стали комментировать слухи об освобождении Гершковича
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Текслер пообещал помощь жителям затопленного челябинского поселка
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В полиции Тобольска не хватает оперативников, следователей, участковых и борцов с коррупцией
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Опубликован список пострадавших при взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Фото
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В Кремле напомнили о вознаграждении за уничтожение F-16
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Песков порекомендовал россиянам самим выбрать VPN из-за сбоев YouTube
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Пострадавшим при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле дадут временное жилье. Фото, видео
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В Интернете лгут, что IT-специалисты не смогут уволиться, не закрыв ипотеку
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Матвиенко не исключила создания в РФ нового федерального округа
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Из разрушенного взрывом дома в Нижнем Тагиле эвакуировали десятки жильцов. Фото
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Челябинский экс-замминистра предложил создать ведомство, контролирующее дамбы
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Священник приехал молиться на место обвала дома в Нижнем Тагиле. Фото, видео
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Под завалами в Нижнем Тагиле нашли ребенка. Видео
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К месту взрыва в Нижнем Тагиле выехали сыщики по борьбе с экстремизмом
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В Коркино устраняют потоп после ливней мощными насосами. Фото
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В ХМАО суд вынес приговор жителю за покрывательство сторонника ИГ*
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После взрыва многоэтажки в Нижнем Тагиле не могут найти трех человек. Фото
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Курганские школы требуют выплаты ущерба от судимого бизнесмена Кузнецова
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В Нижнем Тагиле ввели режим ЧС после обрушения пятиэтажки
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