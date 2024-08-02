Мурашко прокомментировал работу врачей в Нижнем Тагиле, где обрушился жилой дом

Мурашко: при ЧП в Нижнем Тагиле врачи госпитализировали 10 человек

02 августа 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Мурашко заявил о работе с региональными врачами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле пострадали десять человек, включая пятерых детей. Часть пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Двое погибших и 16 пострадавших: главное о взрыве в пятиэтажке Нижнего Тагила «Медицинские работники оказывают помощь в стационарах десяти пациентам, в том числе пяти детям, пострадавшим в Нижнем Тагиле Свердловской области. Медицинская помощь оказана амбулаторно пяти пострадавшим, в том числе двоим детям», — сказал Мурашко журналистам, его сообщение приводит РИА Новости. Четырех пострадавших, включая троих детей, эвакуировали в медучреждения Екатеринбурга с помощью вертолетов санавиации. В Нижнем Тагиле остаются шесть человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, заявил министр. Мурашко также отметил, что специалисты федеральных центров Минздрава России консультируют региональных коллег по лечению пострадавших. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, передвижной медицинский комплекс, две анестезиолого-реанимационные авиамедицинские бригады. Также задействовали комплексную бригаду Территориального центра медицины катастроф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обрушения подъездов в Нижнем Тагиле пострадали десять человек, включая пятерых детей. Часть пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Медицинские работники оказывают помощь в стационарах десяти пациентам, в том числе пяти детям, пострадавшим в Нижнем Тагиле Свердловской области. Медицинская помощь оказана амбулаторно пяти пострадавшим, в том числе двоим детям», — сказал Мурашко журналистам, его сообщение приводит РИА Новости. Четырех пострадавших, включая троих детей, эвакуировали в медучреждения Екатеринбурга с помощью вертолетов санавиации. В Нижнем Тагиле остаются шесть человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, заявил министр. Мурашко также отметил, что специалисты федеральных центров Минздрава России консультируют региональных коллег по лечению пострадавших. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, передвижной медицинский комплекс, две анестезиолого-реанимационные авиамедицинские бригады. Также задействовали комплексную бригаду Территориального центра медицины катастроф.