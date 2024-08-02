Происшествия В завалах обрушившегося дома в Нижнем Тагиле нашли четвертого погибшего 02 августа 2024 в 06:01 Размер текста - 17 + МЧС продолжает спасательные работы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили еще одного погибшего, число жертв выросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что на месте ЧП обрушившегося дома извлекли третьего погибшего. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили еще одного погибшего, число жертв выросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что на месте ЧП обрушившегося дома извлекли третьего погибшего. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям