В завалах обрушившегося дома в Нижнем Тагиле нашли четвертого погибшего

МЧС продолжает спасательные работы
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили еще одного погибшего, число жертв выросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на месте ЧП обрушившегося дома извлекли третьего погибшего. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в режиме онлайн.
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