США признали победу оппозиционера Гонсалеса на выборах в Венесуэле

США признали победу оппозиционера Гонсалеса Уррутиа на выборах в Венесуэле. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«США признали оппозиционера Уррутию победителем на выборах и призвали к „мирному переходу власти“ в Венесуэле, отметив „серьезные ошибки“ при обработке бюллетеней и объявлении итогов», — говорится в заявлении Блинкена, которое было опубликовано на сайте Госдепартамента. По его словам, при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах были допущены ошибки.
Блинкен считает, что Николас Мадуро стал президентом без каких-либо доказательств. Данные по итогам подсчета голосов все еще не опубликованы.
Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах в Венесуэле, а затем призвал граждан дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE). Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро в связи с его переизбранием на пост главы и высказался о дальнейшем развитии взаимоотношений между Россией и Венесуэлой.
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