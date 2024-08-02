США признали победу оппозиционера Гонсалеса на выборах в Венесуэле

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, сша, флаг сша, посольство
Блинкен считает, что Николас Мадуро стал президентом без каких-либо доказательств Фото:

США признали победу оппозиционера Гонсалеса Уррутиа на выборах в Венесуэле. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США признали оппозиционера Уррутию победителем на выборах и призвали к „мирному переходу власти“ в Венесуэле, отметив „серьезные ошибки“ при обработке бюллетеней и объявлении итогов», — говорится в заявлении Блинкена, которое было опубликовано на сайте Госдепартамента. По его словам, при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах были допущены ошибки.

Блинкен считает, что Николас Мадуро стал президентом без каких-либо доказательств. Данные по итогам подсчета голосов все еще не опубликованы.

Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах в Венесуэле, а затем призвал граждан дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE). Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро в связи с его переизбранием на пост главы и высказался о дальнейшем развитии взаимоотношений между Россией и Венесуэлой.

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США признали победу оппозиционера Гонсалеса Уррутиа на выборах в Венесуэле. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «США признали оппозиционера Уррутию победителем на выборах и призвали к „мирному переходу власти“ в Венесуэле, отметив „серьезные ошибки“ при обработке бюллетеней и объявлении итогов», — говорится в заявлении Блинкена, которое было опубликовано на сайте Госдепартамента. По его словам, при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах были допущены ошибки. Блинкен считает, что Николас Мадуро стал президентом без каких-либо доказательств. Данные по итогам подсчета голосов все еще не опубликованы. Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах в Венесуэле, а затем призвал граждан дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE). Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро в связи с его переизбранием на пост главы и высказался о дальнейшем развитии взаимоотношений между Россией и Венесуэлой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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