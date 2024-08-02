«Не помогло»: Байден прокомментировал убийство Хании

Байден: убийство Хании не способствовало прекращению огня в Газе
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден намекнул на бессмысленность убийства Хании Фото:

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране «не помогло» работе над прекращением огня в Газе. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«Убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не поспособствовало достижению перемирия в секторе Газа», — заявил американский лидер. Его цитирует ТАСС. Также Байден сообщил, что 1 августа у него состоялись переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Один из лидеров группировки ХАМАС, глава политбюро Исмаил Хания был убит в Тегеране. Убийство произошло в результате обстрела резиденции.

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Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране «не помогло» работе над прекращением огня в Газе. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «Убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не поспособствовало достижению перемирия в секторе Газа», — заявил американский лидер. Его цитирует ТАСС. Также Байден сообщил, что 1 августа у него состоялись переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Один из лидеров группировки ХАМАС, глава политбюро Исмаил Хания был убит в Тегеране. Убийство произошло в результате обстрела резиденции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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