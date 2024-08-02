«Не помогло»: Байден прокомментировал убийство Хании

Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране «не помогло» работе над прекращением огня в Газе. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
«Убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не поспособствовало достижению перемирия в секторе Газа», — заявил американский лидер. Его цитирует ТАСС. Также Байден сообщил, что 1 августа у него состоялись переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Один из лидеров группировки ХАМАС, глава политбюро Исмаил Хания был убит в Тегеране. Убийство произошло в результате обстрела резиденции.
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