После ДТП с поездом в Пермском крае на железной дороге остановлено движение

02 августа 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Поезда встали из-за аварии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Столкновение грузовика и пассажирского поезда в Пермском крае привело к приостановке движения на железной дороге. Об этом URA.RU сообщили в СвЖД. «Движение поездов на участке временно приостановлено. Маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская — Чусовская — Европейская ограничены от/до станции Бисер», — говорится в сообщении. Авария произошла 2 августа в 7:35 на перегоне Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом №11 Новый Уренгой — Москва. Как рассказали в СвЖД, состав удержался на путях, но ему требуется восстановление. Для этого на место направлен восстановительный поезд станции «Чусовская».



Медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля. Губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин сообщил, что создан оперштаб. Глава региона держит ситуацию на контроле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Столкновение грузовика и пассажирского поезда в Пермском крае привело к приостановке движения на железной дороге. Об этом URA.RU сообщили в СвЖД. «Движение поездов на участке временно приостановлено. Маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская — Чусовская — Европейская ограничены от/до станции Бисер», — говорится в сообщении. Авария произошла 2 августа в 7:35 на перегоне Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом №11 Новый Уренгой — Москва. Как рассказали в СвЖД, состав удержался на путях, но ему требуется восстановление. Для этого на место направлен восстановительный поезд станции «Чусовская». Медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля. Губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин сообщил, что создан оперштаб. Глава региона держит ситуацию на контроле.