Губернатор Махонин взял под свой контроль ликвидацию ЧП с поездом

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял происшествие с поездом Новый Уренгой — Москва под свой контроль. Для этого глава региона создал оперативный штаб.
«Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника СвЖД», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Он добавил, что состав отогнали на станцию «Европейская».
Также Махонин поручил краевому минздраву оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и доставить его в больницу. Ранее стало известно, что в Горнозаводском округе поезд Новый Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком. Никто из пассажиров не пострадал.
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