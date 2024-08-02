Губернатор Махонин взял под свой контроль ликвидацию ЧП с поездом

В Пермской области создан оперштаб из-за ЧП с поездом Новый Уренгой — Москва
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Пострадавшего водителя грузовика доставят в больницу Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял происшествие с поездом Новый Уренгой — Москва под свой контроль. Для этого глава региона создал оперативный штаб.

«Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника СвЖД», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Он добавил, что состав отогнали на станцию «Европейская».

Также Махонин поручил краевому минздраву оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и доставить его в больницу. Ранее стало известно, что в Горнозаводском округе поезд Новый Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком. Никто из пассажиров не пострадал.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял происшествие с поездом Новый Уренгой — Москва под свой контроль. Для этого глава региона создал оперативный штаб. «Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника СвЖД», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Он добавил, что состав отогнали на станцию «Европейская». Также Махонин поручил краевому минздраву оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и доставить его в больницу. Ранее стало известно, что в Горнозаводском округе поезд Новый Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком. Никто из пассажиров не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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