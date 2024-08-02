Губернатор Махонин взял под свой контроль ликвидацию ЧП с поездом

В Пермской области создан оперштаб из-за ЧП с поездом Новый Уренгой — Москва

02 августа 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Пострадавшего водителя грузовика доставят в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял происшествие с поездом Новый Уренгой — Москва под свой контроль. Для этого глава региона создал оперативный штаб. «Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника СвЖД», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Он добавил, что состав отогнали на станцию «Европейская». Также Махонин поручил краевому минздраву оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и доставить его в больницу. Ранее стало известно, что в Горнозаводском округе поезд Новый Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком. Никто из пассажиров не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял происшествие с поездом Новый Уренгой — Москва под свой контроль. Для этого глава региона создал оперативный штаб. «Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника СвЖД», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Он добавил, что состав отогнали на станцию «Европейская». Также Махонин поручил краевому минздраву оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и доставить его в больницу. Ранее стало известно, что в Горнозаводском округе поезд Новый Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком. Никто из пассажиров не пострадал.