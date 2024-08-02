Дептранспорта ЯНАО прокомментировал аварию с поездом из Нового Уренгоя

Грузовик столкнулся с поездом Новый Уренгой — Москва в пермском крае

02 августа 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Пассажиры поезда при столкновении не пострадали Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком После столкновения поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика пассажиры и локомотивная бригада не обратились за помощью. Подробности происшествия сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути вне оборудованного железнодорожного переезда. Как предварительно известно, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. На данный момент на место происшествия направлен восстановительный поезд. Движение поездов на участке временно остановили. Ранее URA.RU сообщало причину столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае. По предварительным данным, столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика в Горнозаводском районе Пермского края произошло по вине водителя автомобиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После столкновения поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика пассажиры и локомотивная бригада не обратились за помощью. Подробности происшествия сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути вне оборудованного железнодорожного переезда. Как предварительно известно, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. На данный момент на место происшествия направлен восстановительный поезд. Движение поездов на участке временно остановили. Ранее URA.RU сообщало причину столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае. По предварительным данным, столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика в Горнозаводском районе Пермского края произошло по вине водителя автомобиля.