Дептранспорта ЯНАО прокомментировал аварию с поездом из Нового Уренгоя

После столкновения поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика пассажиры и локомотивная бригада не обратились за помощью. Подробности происшествия сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.
«Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути вне оборудованного железнодорожного переезда. Как предварительно известно, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
На данный момент на место происшествия направлен восстановительный поезд. Движение поездов на участке временно остановили.
Ранее URA.RU сообщало причину столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае. По предварительным данным, столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика в Горнозаводском районе Пермского края произошло по вине водителя автомобиля.
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