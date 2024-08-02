Дептранспорта ЯНАО прокомментировал аварию с поездом из Нового Уренгоя

Грузовик столкнулся с поездом Новый Уренгой — Москва в пермском крае
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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, ржд, вагон, поезд
Пассажиры поезда при столкновении не пострадали Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

После столкновения поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика пассажиры и локомотивная бригада не обратились за помощью. Подробности происшествия сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.

«Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути вне оборудованного железнодорожного переезда. Как предварительно известно, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На данный момент на место происшествия направлен восстановительный поезд. Движение поездов на участке временно остановили.

Ранее URA.RU сообщало причину столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае. По предварительным данным, столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика в Горнозаводском районе Пермского края произошло по вине водителя автомобиля.

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После столкновения поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика пассажиры и локомотивная бригада не обратились за помощью. Подробности происшествия сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути вне оборудованного железнодорожного переезда. Как предварительно известно, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. На данный момент на место происшествия направлен восстановительный поезд. Движение поездов на участке временно остановили. Ранее URA.RU сообщало причину столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае. По предварительным данным, столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика в Горнозаводском районе Пермского края произошло по вине водителя автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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