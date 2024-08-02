Стала известна причина столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае

Поезд и грузовик в Пермском крае столкнулись по вине водителя авто
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По факту столкновения поезда проводится проверка прокуратуры и следователей Фото:
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В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

По предварительным данным, столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика в Горнозаводском районе Пермского края произошло по вине водителя автомобиля. К таким выводам пришли транспортные прокуроры, которые озвучили причину столкновения в своем telegram-канале.

«Уральской транспортной прокуратурой в Пермском транспортном районе организована проверка после столкновения поезда и грузовика. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, которые выехал на железнодорожные пути, не убедившись заранее, что вблизи нет поезда», — уточнили в ведомстве. Проверку проводят и следователи из Центрального МСУТ на транспорте.

Столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика произошло в 07:35. По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика, среди пассажиров поезда пострадавших нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, создан оперштаб.

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По предварительным данным, столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика в Горнозаводском районе Пермского края произошло по вине водителя автомобиля. К таким выводам пришли транспортные прокуроры, которые озвучили причину столкновения в своем telegram-канале. «Уральской транспортной прокуратурой в Пермском транспортном районе организована проверка после столкновения поезда и грузовика. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, которые выехал на железнодорожные пути, не убедившись заранее, что вблизи нет поезда», — уточнили в ведомстве. Проверку проводят и следователи из Центрального МСУТ на транспорте. Столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика произошло в 07:35. По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика, среди пассажиров поезда пострадавших нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, создан оперштаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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