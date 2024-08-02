Стала известна причина столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае

По предварительным данным, столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика в Горнозаводском районе Пермского края произошло по вине водителя автомобиля. К таким выводам пришли транспортные прокуроры, которые озвучили причину столкновения в своем telegram-канале.
«Уральской транспортной прокуратурой в Пермском транспортном районе организована проверка после столкновения поезда и грузовика. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, которые выехал на железнодорожные пути, не убедившись заранее, что вблизи нет поезда», — уточнили в ведомстве. Проверку проводят и следователи из Центрального МСУТ на транспорте.
Столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика произошло в 07:35. По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика, среди пассажиров поезда пострадавших нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, создан оперштаб.
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