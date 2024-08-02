«Это мама, меня слышишь?»: семьи освобожденных из РФ связались с родными из кабинета Байдена. Видео

Вернувшиеся в США после обмена связались из Овального кабинета с родными

02 августа 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Вернувшиеся в США после заключения связались с родными прямо из кабинета Джо Байдена Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными С вернувшимися в США бывшими заключенными России связались родные по видеосвязи. Они позвонили близким прямо в Овальный кабинет американского президента Джо Байдена. Соответствующее видео опубликовано на аккаунте американского главы в соцсетях. «Каждый родитель, ребенок, супруг и любимый человек, который присоединился ко мне сегодня в Овальном кабинете, долго молился об этом дне. Всего через несколько часов, когда наши соотечественники-американцы вернутся домой, — эти молитвы будут услышаны», — отметил Джо Байден. Его сообщение опубликовано в X. Там же прикреплено видео из Овального кабинета, куда прибыли американцы. Прямо оттуда они смогли позвонить своим родным и близким через планшет. «Это мама, ты меня слышишь?» — эмоционально звучит возглас на видео. Родительница обращалась к своему сыну Эвану Гершковичу, осужденному за шпионаж в РФ в 2023 году. «Я так счастлива!» — добавила женщина. Россия и США при участии ряда стран Запада провели масштабный обмен заключенными 1 августа. Всего в Штаты были возвращены 16 человек. Параллельно с этим в Москву прибыли россияне, которые также участвовали в обмене. Всего в РФ вернулись десять человек с учетом двух детей. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом иноагентом в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С вернувшимися в США бывшими заключенными России связались родные по видеосвязи. Они позвонили близким прямо в Овальный кабинет американского президента Джо Байдена. Соответствующее видео опубликовано на аккаунте американского главы в соцсетях. «Каждый родитель, ребенок, супруг и любимый человек, который присоединился ко мне сегодня в Овальном кабинете, долго молился об этом дне. Всего через несколько часов, когда наши соотечественники-американцы вернутся домой, — эти молитвы будут услышаны», — отметил Джо Байден. Его сообщение опубликовано в X. Там же прикреплено видео из Овального кабинета, куда прибыли американцы. Прямо оттуда они смогли позвонить своим родным и близким через планшет. «Это мама, ты меня слышишь?» — эмоционально звучит возглас на видео. Родительница обращалась к своему сыну Эвану Гершковичу, осужденному за шпионаж в РФ в 2023 году. «Я так счастлива!» — добавила женщина. Россия и США при участии ряда стран Запада провели масштабный обмен заключенными 1 августа. Всего в Штаты были возвращены 16 человек. Параллельно с этим в Москву прибыли россияне, которые также участвовали в обмене. Всего в РФ вернулись десять человек с учетом двух детей. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом иноагентом в России