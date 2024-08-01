01 августа 2024

Пермяки собирают рыжики и лисички ваннами и мотоциклетными колясками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыжики. Stock, грибы
Сезон рыжиков открыт Фото:

В Пермском крае начался сезон рыжиков и лисичек. Грибы жители выносят из лесов не просто ведрами, а целыми ваннами и мотоциклетными колясками. Результаты своеобразного конкурса на самый богатый сбор публикует информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD.

Пользователи соцсетей поздравляют грибников с «удачной охотой». Но некоторые недоумевают, зачем собирать так много. «Ну куда столько? Зачем? Понимаю, ягоды. Можно кормить всех. Дети любят очень. Но грибы! Понимаю, что белок так необходим нашим клеткам. Но ведь он присутствует не только в грибах», — пишет Роберт Гараев. Но Татьяна Кузвесова парирует: «Маслята замаринует, рыжики засолит с волнушками, мелкие подберезовики на заморозку, из больших жареха с картошкой и грибная икра». Пока погода позволяет, нужно делать запасы, уверены пермяки.

Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора, как правильно собирать и готовить грибы. В ведомстве также рассказывали о мерах безопасности при консервации урожая.

Лисички проще сразу собирать в коляску мотоцикла
Лисички проще сразу собирать в коляску мотоцикла
Ванна рыжиков — не предел
Ванна рыжиков — не предел
Грибов в пермских лесах хватит всем
Грибов в пермских лесах хватит всем

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В Пермском крае начался сезон рыжиков и лисичек. Грибы жители выносят из лесов не просто ведрами, а целыми ваннами и мотоциклетными колясками. Результаты своеобразного конкурса на самый богатый сбор публикует информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD. Пользователи соцсетей поздравляют грибников с «удачной охотой». Но некоторые недоумевают, зачем собирать так много. «Ну куда столько? Зачем? Понимаю, ягоды. Можно кормить всех. Дети любят очень. Но грибы! Понимаю, что белок так необходим нашим клеткам. Но ведь он присутствует не только в грибах», — пишет Роберт Гараев. Но Татьяна Кузвесова парирует: «Маслята замаринует, рыжики засолит с волнушками, мелкие подберезовики на заморозку, из больших жареха с картошкой и грибная икра». Пока погода позволяет, нужно делать запасы, уверены пермяки. Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора, как правильно собирать и готовить грибы. В ведомстве также рассказывали о мерах безопасности при консервации урожая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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