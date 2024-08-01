Пермяки собирают рыжики и лисички ваннами и мотоциклетными колясками. Фото

02 августа 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Сезон рыжиков открыт Фото: Alan Levine / Public domain / Flickr В Пермском крае начался сезон рыжиков и лисичек. Грибы жители выносят из лесов не просто ведрами, а целыми ваннами и мотоциклетными колясками. Результаты своеобразного конкурса на самый богатый сбор публикует информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD. Пользователи соцсетей поздравляют грибников с «удачной охотой». Но некоторые недоумевают, зачем собирать так много. «Ну куда столько? Зачем? Понимаю, ягоды. Можно кормить всех. Дети любят очень. Но грибы! Понимаю, что белок так необходим нашим клеткам. Но ведь он присутствует не только в грибах», — пишет Роберт Гараев. Но Татьяна Кузвесова парирует: «Маслята замаринует, рыжики засолит с волнушками, мелкие подберезовики на заморозку, из больших жареха с картошкой и грибная икра». Пока погода позволяет, нужно делать запасы, уверены пермяки. Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора, как правильно собирать и готовить грибы. В ведомстве также рассказывали о мерах безопасности при консервации урожая. Лисички проще сразу собирать в коляску мотоцикла ProCHAD Ванна рыжиков — не предел ProCHAD Грибов в пермских лесах хватит всем ProCHAD Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае начался сезон рыжиков и лисичек. Грибы жители выносят из лесов не просто ведрами, а целыми ваннами и мотоциклетными колясками. Результаты своеобразного конкурса на самый богатый сбор публикует информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD. Пользователи соцсетей поздравляют грибников с «удачной охотой». Но некоторые недоумевают, зачем собирать так много. «Ну куда столько? Зачем? Понимаю, ягоды. Можно кормить всех. Дети любят очень. Но грибы! Понимаю, что белок так необходим нашим клеткам. Но ведь он присутствует не только в грибах», — пишет Роберт Гараев. Но Татьяна Кузвесова парирует: «Маслята замаринует, рыжики засолит с волнушками, мелкие подберезовики на заморозку, из больших жареха с картошкой и грибная икра». Пока погода позволяет, нужно делать запасы, уверены пермяки. Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора, как правильно собирать и готовить грибы. В ведомстве также рассказывали о мерах безопасности при консервации урожая.