Общество ФСБ изъяла на Калужской табачной фабрике фальшивые сигареты на 800 млн 02 августа 2024 в 13:31 Размер текста - 17 + ФСБ изъяла больше 6,2 млн пачек контрафактных сигарет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФСБ изъяла на Калужской табачной фабрике фальшивые сигареты на 800 млн рублей. Кроме того, были обнаружены поддельные акцизные марки. «ФСБ изъяла фальшивые Marlboro, Kent, Rothmans, а также сигареты под белорусской маркой Корона Kalipso. Общая стоимость контрафактной продукции — 800 млн рублей», — передает РБК. Всего было изъято более 6,2 млн пачек контрафактных сигарет, около 300 тысяч поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тысяч поддельных марок «Гознака». Ранее ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 миллионов рублей. До этого корреспондент URA.RU обнаружил незаконную торговлю контрафактными табачными изделиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ФСБ изъяла на Калужской табачной фабрике фальшивые сигареты на 800 млн рублей. Кроме того, были обнаружены поддельные акцизные марки. «ФСБ изъяла фальшивые Marlboro, Kent, Rothmans, а также сигареты под белорусской маркой Корона Kalipso. Общая стоимость контрафактной продукции — 800 млн рублей», — передает РБК. Всего было изъято более 6,2 млн пачек контрафактных сигарет, около 300 тысяч поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тысяч поддельных марок «Гознака». Ранее ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 миллионов рублей. До этого корреспондент URA.RU обнаружил незаконную торговлю контрафактными табачными изделиями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям