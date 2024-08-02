ФСБ изъяла на Калужской табачной фабрике фальшивые сигареты на 800 млн рублей. Кроме того, были обнаружены поддельные акцизные марки.
«ФСБ изъяла фальшивые Marlboro, Kent, Rothmans, а также сигареты под белорусской маркой Корона Kalipso. Общая стоимость контрафактной продукции — 800 млн рублей», — передает РБК. Всего было изъято более 6,2 млн пачек контрафактных сигарет, около 300 тысяч поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тысяч поддельных марок «Гознака».
Ранее ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 миллионов рублей. До этого корреспондент URA.RU обнаружил незаконную торговлю контрафактными табачными изделиями.
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