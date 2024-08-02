ФСБ изъяла на Калужской табачной фабрике фальшивые сигареты на 800 млн

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Нелицензионная пачка сигарет. Курган, сигареты, пачка сигарет
ФСБ изъяла больше 6,2 млн пачек контрафактных сигарет Фото:

ФСБ изъяла на Калужской табачной фабрике фальшивые сигареты на 800 млн рублей. Кроме того, были обнаружены поддельные акцизные марки.

«ФСБ изъяла фальшивые Marlboro, Kent, Rothmans, а также сигареты под белорусской маркой Корона Kalipso. Общая стоимость контрафактной продукции — 800 млн рублей», — передает РБК. Всего было изъято более 6,2 млн пачек контрафактных сигарет, около 300 тысяч поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тысяч поддельных марок «Гознака».

Ранее ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 миллионов рублей. До этого корреспондент URA.RU обнаружил незаконную торговлю контрафактными табачными изделиями.

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ФСБ изъяла на Калужской табачной фабрике фальшивые сигареты на 800 млн рублей. Кроме того, были обнаружены поддельные акцизные марки. «ФСБ изъяла фальшивые Marlboro, Kent, Rothmans, а также сигареты под белорусской маркой Корона Kalipso. Общая стоимость контрафактной продукции — 800 млн рублей», — передает РБК. Всего было изъято более 6,2 млн пачек контрафактных сигарет, около 300 тысяч поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тысяч поддельных марок «Гознака». Ранее ФСБ изъяла в Кургане контрафактные сигареты на сумму свыше 22 миллионов рублей. До этого корреспондент URA.RU обнаружил незаконную торговлю контрафактными табачными изделиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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