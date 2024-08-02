Что известно о челябинском лесопарковом маньяке, не признавшем вины

02 августа 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Маньяк отбыл 20 лет колонии строгого режима по обвинению в изнасиловании и убийстве людей в парке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сегодня, 2 августа, из колонии №6 в Копейске Челябинской области вышел на свободу бывший охранник ЮУрГУ Алексей Корочкин, осужденный за серию убийств и изнасилований в Челябинске и прозванный «лесопарковым маньяком». Он до сих пор не признал вину, к тому же в 2023 году в деле появились новые улики, которые могут указывать на непричастность челябинца к преступлениям. Подробности истории читайте в материале URA.RU. Место преступления — парк В 2004 году по Челябинску прокатилась волна чудовищных преступлений. В городском бору неизвестный нападал на влюбленные парочки, насиловал девушек, а молодых людей убивал выстрелом в голову. Первое нападение произошло 7 мая, тогда был убит выстрелами в голову 34-летний бизнесмен Яков Абдуллаев, имеющий связи в криминальных кругах. Его 20-летнюю спутницу полночи водили по лесу, изнасиловали, но оставили живой. Оперативники начали отрабатывать версию о заказном преступлении, но месяц спустя там же произошло второе нападение. В этот раз неизвестный напал на 24-летнего молодого человека со спутницей. Мужчине после выстрелов в голову удалось выжить, девушка сбежала. 28 июля маньяк расправился с 26-летним студентом, его спутницу он также долгое время водил ночью по лесу, а затем изнасиловал. Поиски преступника Преступления совершались по одному шаблону. Мужчина с женщиной приезжали в темное время суток в парк для развлечений в машине, когда просходили нападения. Преступник светил фонариком в окно и либо вступал в диалог, либо молча дергал дверь и стрелял в мужчин. Жертвы сообщали, что нападавший был высокого роста, одет в камуфляжную форму, дутую куртку и высокие сапоги на шнуровке. Он выглядел как военных или сотрудник полиции и вел себя очень уверенно. У всех жертв он смотрел документы, а затем запугивал, чтобы они молчали. По описанию подошел бывший военный, служивший в горячей точке, а тогда работающий охранником ЮУрГУ. Мужчину с 99% уверенностью опознала одна из жертв, другие выразили сомнения. Корочкин изначально заявлял о своей невиновности, сообщал на ряд несостыковок в деле, требовал провести экспертизы генетического материала, а также найти оружие, из которого были произведены выстрелы, но суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Маньяк в СИЗО, а преступления продолжаются Во время следствия, когда Корочкин уже находился в СИЗО в 2005 году, серия преступлений в парке Гагарина возобновилась. На влюбленные парочки было совершено еще пять нападения, причем в двух из них нападавший стрелял из того же оружия. В этот раз преступник скидывал автомобили в Голубой карьер. Одну пару влюбленных нашли лишь спустя год после пропажи, их истлевшие останки обнаружены в том же парке. На эти и многие другие несовпадения обратил внимание адвокат осужденного Дмитрий Кривошеев, который приступил к делу уже после приговора, однако приговор остался в силе. Оружие найдено Спустя 19 лет отбывания наказания в деле Корочкина появились новые улики, которые могут указывать на его невиновность. В 2023 году в Челябинске женщина передала полиции сейф с оружием, принадлежащий ее скончавшемуся бывшему мужу. Баллистическая экспертиза показала, что одним из пистолетов оказалось оружие нападения — газовый или травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. Владельцем оружия оказался бывший полицейский Александр Болотов, который скончался от онкологического заболевания. В связи с открытием новых обстоятельств расследование по пяти эпизодам преступления были возобновлены, однако на решение суда относителько Корочкина это не повлияло. За время нахождения в колонии строгого режима он дважды подавал документы на условно-досрочное освобождение, но получал отказ, так как одним из ключевых условий УДО является признание вины, а Корочкин ее не признавал. 20 лет колонии 2 августа 2024 года, спустя 20 лет отбывания наказания к колонии строгого режима Корочкин вышел на свободу. По его словам, он намерен добиваться пересмотра дела для того, чтобы очистить свое имя. Родственники мужчины изначально не верили в его причастность ко всем преступлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 2 августа, из колонии №6 в Копейске Челябинской области вышел на свободу бывший охранник ЮУрГУ Алексей Корочкин, осужденный за серию убийств и изнасилований в Челябинске и прозванный «лесопарковым маньяком». Он до сих пор не признал вину, к тому же в 2023 году в деле появились новые улики, которые могут указывать на непричастность челябинца к преступлениям. Подробности истории читайте в материале URA.RU. Место преступления — парк В 2004 году по Челябинску прокатилась волна чудовищных преступлений. В городском бору неизвестный нападал на влюбленные парочки, насиловал девушек, а молодых людей убивал выстрелом в голову. Первое нападение произошло 7 мая, тогда был убит выстрелами в голову 34-летний бизнесмен Яков Абдуллаев, имеющий связи в криминальных кругах. Его 20-летнюю спутницу полночи водили по лесу, изнасиловали, но оставили живой. Оперативники начали отрабатывать версию о заказном преступлении, но месяц спустя там же произошло второе нападение. В этот раз неизвестный напал на 24-летнего молодого человека со спутницей. Мужчине после выстрелов в голову удалось выжить, девушка сбежала. 28 июля маньяк расправился с 26-летним студентом, его спутницу он также долгое время водил ночью по лесу, а затем изнасиловал. Поиски преступника Преступления совершались по одному шаблону. Мужчина с женщиной приезжали в темное время суток в парк для развлечений в машине, когда просходили нападения. Преступник светил фонариком в окно и либо вступал в диалог, либо молча дергал дверь и стрелял в мужчин. Жертвы сообщали, что нападавший был высокого роста, одет в камуфляжную форму, дутую куртку и высокие сапоги на шнуровке. Он выглядел как военных или сотрудник полиции и вел себя очень уверенно. У всех жертв он смотрел документы, а затем запугивал, чтобы они молчали. По описанию подошел бывший военный, служивший в горячей точке, а тогда работающий охранником ЮУрГУ. Мужчину с 99% уверенностью опознала одна из жертв, другие выразили сомнения. Корочкин изначально заявлял о своей невиновности, сообщал на ряд несостыковок в деле, требовал провести экспертизы генетического материала, а также найти оружие, из которого были произведены выстрелы, но суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Маньяк в СИЗО, а преступления продолжаются Во время следствия, когда Корочкин уже находился в СИЗО в 2005 году, серия преступлений в парке Гагарина возобновилась. На влюбленные парочки было совершено еще пять нападения, причем в двух из них нападавший стрелял из того же оружия. В этот раз преступник скидывал автомобили в Голубой карьер. Одну пару влюбленных нашли лишь спустя год после пропажи, их истлевшие останки обнаружены в том же парке. На эти и многие другие несовпадения обратил внимание адвокат осужденного Дмитрий Кривошеев, который приступил к делу уже после приговора, однако приговор остался в силе. Оружие найдено Спустя 19 лет отбывания наказания в деле Корочкина появились новые улики, которые могут указывать на его невиновность. В 2023 году в Челябинске женщина передала полиции сейф с оружием, принадлежащий ее скончавшемуся бывшему мужу. Баллистическая экспертиза показала, что одним из пистолетов оказалось оружие нападения — газовый или травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. Владельцем оружия оказался бывший полицейский Александр Болотов, который скончался от онкологического заболевания. В связи с открытием новых обстоятельств расследование по пяти эпизодам преступления были возобновлены, однако на решение суда относителько Корочкина это не повлияло. За время нахождения в колонии строгого режима он дважды подавал документы на условно-досрочное освобождение, но получал отказ, так как одним из ключевых условий УДО является признание вины, а Корочкин ее не признавал. 20 лет колонии 2 августа 2024 года, спустя 20 лет отбывания наказания к колонии строгого режима Корочкин вышел на свободу. По его словам, он намерен добиваться пересмотра дела для того, чтобы очистить свое имя. Родственники мужчины изначально не верили в его причастность ко всем преступлениям.