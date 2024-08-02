Кириенко проверил строящийся филиал «Тавриды» в Херсонской области. Фото

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Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, международный форум добровольцев, таврида
Арт-пространство «Таврида» в Херсонской области будет способствовать самореализации молодежи Фото:

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко осмотрел будущий филиал арт-кластера «Таврида», строительство которого уже закончено наполовину. Объект строят в селе Счастливцево Херсонской области. О рабочей поездке рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Вместе с Сергеем Кириенко осмотрели строительство филиала арт-кластера „Таврида“ в селе Счастливцево… Объект готов примерно на 50%. Завершить строительство планируем в декабре этого года. Общая стоимость проекта — 3 млрд рублей… Одновременно „Таврида“ сможет принимать 430 человек», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что в настоящий момент проходит восстановление 51 гостевого дома, трех жилых комплексов и помещений для персонала. В будущем планируют наладить инженерные сети, оборудовать творческие площадки, обустроить общежития и не только.

Как отмечает Сальдо, «Таврида» после своего запуска в целом повысит привлекательность Херсонской области в глазах молодежи. Арт-пространство будет способствовать не только отдыху молодых людей, но и их творческой реализации. Завершить строительство «Тавриды» планируют к декабрю 2024 года.

Ранее Кириенко также посетил Алешкинскую больницу, которая находится в прифронтовой зоне. Он наградил сотрудников медучреждения и передал им необходимое оборудование.

Сергей Кириенко (слева) проверил ход строительства арт-пространства «Таврида» в Херсонской области
Сергей Кириенко (слева) проверил ход строительства арт-пространства «Таврида» в Херсонской области

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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко осмотрел будущий филиал арт-кластера «Таврида», строительство которого уже закончено наполовину. Объект строят в селе Счастливцево Херсонской области. О рабочей поездке рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Вместе с Сергеем Кириенко осмотрели строительство филиала арт-кластера „Таврида“ в селе Счастливцево… Объект готов примерно на 50%. Завершить строительство планируем в декабре этого года. Общая стоимость проекта — 3 млрд рублей… Одновременно „Таврида“ сможет принимать 430 человек», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что в настоящий момент проходит восстановление 51 гостевого дома, трех жилых комплексов и помещений для персонала. В будущем планируют наладить инженерные сети, оборудовать творческие площадки, обустроить общежития и не только. Как отмечает Сальдо, «Таврида» после своего запуска в целом повысит привлекательность Херсонской области в глазах молодежи. Арт-пространство будет способствовать не только отдыху молодых людей, но и их творческой реализации. Завершить строительство «Тавриды» планируют к декабрю 2024 года. Ранее Кириенко также посетил Алешкинскую больницу, которая находится в прифронтовой зоне. Он наградил сотрудников медучреждения и передал им необходимое оборудование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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