Кириенко проверил строящийся филиал «Тавриды» в Херсонской области. Фото

02 августа 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Арт-пространство «Таврида» в Херсонской области будет способствовать самореализации молодежи Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко осмотрел будущий филиал арт-кластера «Таврида», строительство которого уже закончено наполовину. Объект строят в селе Счастливцево Херсонской области. О рабочей поездке рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Вместе с Сергеем Кириенко осмотрели строительство филиала арт-кластера „Таврида“ в селе Счастливцево… Объект готов примерно на 50%. Завершить строительство планируем в декабре этого года. Общая стоимость проекта — 3 млрд рублей… Одновременно „Таврида“ сможет принимать 430 человек», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что в настоящий момент проходит восстановление 51 гостевого дома, трех жилых комплексов и помещений для персонала. В будущем планируют наладить инженерные сети, оборудовать творческие площадки, обустроить общежития и не только. Как отмечает Сальдо, «Таврида» после своего запуска в целом повысит привлекательность Херсонской области в глазах молодежи. Арт-пространство будет способствовать не только отдыху молодых людей, но и их творческой реализации. Завершить строительство «Тавриды» планируют к декабрю 2024 года. Ранее Кириенко также посетил Алешкинскую больницу, которая находится в прифронтовой зоне. Он наградил сотрудников медучреждения и передал им необходимое оборудование. Сергей Кириенко (слева) проверил ход строительства арт-пространства «Таврида» в Херсонской области Telegram-канал Владимира Сальдо Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко осмотрел будущий филиал арт-кластера «Таврида», строительство которого уже закончено наполовину. Объект строят в селе Счастливцево Херсонской области. О рабочей поездке рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Вместе с Сергеем Кириенко осмотрели строительство филиала арт-кластера „Таврида“ в селе Счастливцево… Объект готов примерно на 50%. Завершить строительство планируем в декабре этого года. Общая стоимость проекта — 3 млрд рублей… Одновременно „Таврида“ сможет принимать 430 человек», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что в настоящий момент проходит восстановление 51 гостевого дома, трех жилых комплексов и помещений для персонала. В будущем планируют наладить инженерные сети, оборудовать творческие площадки, обустроить общежития и не только. Как отмечает Сальдо, «Таврида» после своего запуска в целом повысит привлекательность Херсонской области в глазах молодежи. Арт-пространство будет способствовать не только отдыху молодых людей, но и их творческой реализации. Завершить строительство «Тавриды» планируют к декабрю 2024 года. Ранее Кириенко также посетил Алешкинскую больницу, которая находится в прифронтовой зоне. Он наградил сотрудников медучреждения и передал им необходимое оборудование.