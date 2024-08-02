Песков подтвердил, что вернувшийся в РФ Красиков служил в ФСБ

Красиков служил в ФСБ, подтвердил Песков (на фото)
новость из сюжетаРоссия и Запад провели масштабный обмен заключенными
Вернувшийся в РФ в рамках обмена Вадим Красиков действительно служил в ФСБ. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Красиков — был в ФСБ. Служил в „Альфе“. Интересно, что, когда он служил в „Альфе“, служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента», — сообщил Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Красикова вернули в РФ 1 августа в рамках обмена. В ФРГ он был осужден на пожизненное заключение. URA.RU приводило всю известную о нем информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.