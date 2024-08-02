Песков подтвердил, что вернувшийся в РФ Красиков служил в ФСБ

02 августа 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Красиков служил в ФСБ, подтвердил Песков (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Вернувшийся в РФ в рамках обмена Вадим Красиков действительно служил в ФСБ. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Красиков — был в ФСБ. Служил в „Альфе“. Интересно, что, когда он служил в „Альфе“, служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента», — сообщил Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Красикова вернули в РФ 1 августа в рамках обмена. В ФРГ он был осужден на пожизненное заключение. URA.RU приводило всю известную о нем информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вернувшийся в РФ в рамках обмена Вадим Красиков действительно служил в ФСБ. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Красиков — был в ФСБ. Служил в „Альфе“. Интересно, что, когда он служил в „Альфе“, служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента», — сообщил Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Красикова вернули в РФ 1 августа в рамках обмена. В ФРГ он был осужден на пожизненное заключение. URA.RU приводило всю известную о нем информацию.