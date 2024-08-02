Песков подтвердил, что вернувшийся в РФ Красиков служил в ФСБ

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Красиков служил в ФСБ, подтвердил Песков (на фото) Фото:
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Вернувшийся в РФ в рамках обмена Вадим Красиков действительно служил в ФСБ. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Красиков — был в ФСБ. Служил в „Альфе“. Интересно, что, когда он служил в „Альфе“, служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента», — сообщил Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Красикова вернули в РФ 1 августа в рамках обмена. В ФРГ он был осужден на пожизненное заключение. URA.RU приводило всю известную о нем информацию.

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Вернувшийся в РФ в рамках обмена Вадим Красиков действительно служил в ФСБ. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Красиков — был в ФСБ. Служил в „Альфе“. Интересно, что, когда он служил в „Альфе“, служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента», — сообщил Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Красикова вернули в РФ 1 августа в рамках обмена. В ФРГ он был осужден на пожизненное заключение. URA.RU приводило всю известную о нем информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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