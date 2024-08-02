Песков возмутился заявлениями, что Россия пополняет «обменный фонд» для торга

Песков: обвинения в адрес РФ насчет пополнения «обменного фонда» — абсурд

02 августа 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обвинения в адрес России о якобы пополнении «обменного фонда» для торговли с Западом — абсурдны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это совершенно неоправданные и абсурдные обвинения», — отметил Песков, комментируя предположения о том, что Россия якобы создает «обменный фонд». Он также поставил под сомнение мотивы США, которые часто арестовывают россиян за рубежом. Его слова передает корреспондент URA.RU. В четверг ФСБ сообщила о возвращении в Россию восьми граждан, ранее задержанных в странах НАТО. Среди вернувшихся были лица, обвиняемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами, но их вина не была доказана. Встречу в аэропорту провел лично президент РФ Владимир Путин, который заявил о представлении некоторых из них к государственным наградам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвинения в адрес России о якобы пополнении «обменного фонда» для торговли с Западом — абсурдны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это совершенно неоправданные и абсурдные обвинения», — отметил Песков, комментируя предположения о том, что Россия якобы создает «обменный фонд». Он также поставил под сомнение мотивы США, которые часто арестовывают россиян за рубежом. Его слова передает корреспондент URA.RU. В четверг ФСБ сообщила о возвращении в Россию восьми граждан, ранее задержанных в странах НАТО. Среди вернувшихся были лица, обвиняемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами, но их вина не была доказана. Встречу в аэропорту провел лично президент РФ Владимир Путин, который заявил о представлении некоторых из них к государственным наградам.