Песков возмутился заявлениями, что Россия пополняет «обменный фонд» для торга

Песков: обвинения в адрес РФ насчет пополнения «обменного фонда» — абсурд
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
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Обвинения в адрес России о якобы пополнении «обменного фонда» для торговли с Западом — абсурдны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это совершенно неоправданные и абсурдные обвинения», — отметил Песков, комментируя предположения о том, что Россия якобы создает «обменный фонд». Он также поставил под сомнение мотивы США, которые часто арестовывают россиян за рубежом. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В четверг ФСБ сообщила о возвращении в Россию восьми граждан, ранее задержанных в странах НАТО. Среди вернувшихся были лица, обвиняемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами, но их вина не была доказана. Встречу в аэропорту провел лично президент РФ Владимир Путин, который заявил о представлении некоторых из них к государственным наградам.

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Обвинения в адрес России о якобы пополнении «обменного фонда» для торговли с Западом — абсурдны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это совершенно неоправданные и абсурдные обвинения», — отметил Песков, комментируя предположения о том, что Россия якобы создает «обменный фонд». Он также поставил под сомнение мотивы США, которые часто арестовывают россиян за рубежом. Его слова передает корреспондент URA.RU. В четверг ФСБ сообщила о возвращении в Россию восьми граждан, ранее задержанных в странах НАТО. Среди вернувшихся были лица, обвиняемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами, но их вина не была доказана. Встречу в аэропорту провел лично президент РФ Владимир Путин, который заявил о представлении некоторых из них к государственным наградам.
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