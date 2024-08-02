В Госдуму внесен проект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников

02 августа 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Преступники из РФ, находящиеся за рубежом, не смогут отвертеться от наказания, заявил Пискарев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект, согласно которому в иностранные государства будут направлять материалы для привлечения к ответственности граждан России, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Василий Пискарев. По его словам, принятие закона обеспечит неотвратимость наказания для лиц, уклоняющихся от правосудия за пределами России. «Скрывающиеся от правосудия за рубежом должны нести ответственность за свои преступления, где бы они не находились», — отметил Пискарев в своем telegram-канашле . Внесенная инициатива предусматривает предоставление Генеральной прокуратуре РФ права направлять материалы для привлечения к ответственности российских граждан, совершивших преступления и пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны. По словам депутата, целью принятия законопроекта является обеспечение неотвратимости наказания для лиц, уклоняющихся от правосудия, находясь за пределами России. Это должно укрепить принципы уголовного судопроизводства и справедливости. Ранее завершилась весенняя сессия Госдумы РФ. В ходе крайнего пленарного заседания от 31 июля, нижняя палата парламента приняла утвердила законопроект о постановке на воинский учет для иностранцев, ставших гражданами РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект, согласно которому в иностранные государства будут направлять материалы для привлечения к ответственности граждан России, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Василий Пискарев. По его словам, принятие закона обеспечит неотвратимость наказания для лиц, уклоняющихся от правосудия за пределами России. «Скрывающиеся от правосудия за рубежом должны нести ответственность за свои преступления, где бы они не находились», — отметил Пискарев в своем telegram-канашле. Внесенная инициатива предусматривает предоставление Генеральной прокуратуре РФ права направлять материалы для привлечения к ответственности российских граждан, совершивших преступления и пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны. По словам депутата, целью принятия законопроекта является обеспечение неотвратимости наказания для лиц, уклоняющихся от правосудия, находясь за пределами России. Это должно укрепить принципы уголовного судопроизводства и справедливости. Ранее завершилась весенняя сессия Госдумы РФ. В ходе крайнего пленарного заседания от 31 июля, нижняя палата парламента приняла утвердила законопроект о постановке на воинский учет для иностранцев, ставших гражданами РФ.