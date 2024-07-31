Госдума завершила весеннюю сессию: главные законы, принятые депутатами

Краснов объяснил, почему отказали в отсрочке от мобилизации многодетным отцам

31 июля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации для многодетных отцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня, 31 июля, завершилась весенняя сессия Государственная Дума РФ, всего за нее было принято более 330 законов. На последнем пленарном заседании сессии Госдума приняла несколько законопроектов, касающихся поставки на воинский учет мигрантов, открытия филиалов иностранными банками, продажи энергетиков детям. Также заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил, почему отклонен законопроект об отсрочке от службы для многодетных отцов. Более подробно — в материале URA.RU. Пленарное заседание от 31 июля Почему многодетным отцам отказали в отсрочке от мобилизации Государственная Дума РФ отклонила законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для многодетных отцов. Как заявил заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов на пленарном заседании, приоритетом для мужчины должна считаться национальная безопасность и обороноспособность России. Продажа энергетиков Госдума приняла закон о запрете розничной продажи энергетиков (безалкогольных тонизирующих напитков) несовершеннолетним. Он вступит в силу с марта 2025 года. Запрет будет действовать по аналогии с запретом продаже спиртных напитков несовершеннолетним. Открытие филиалов иностранными банками Государственная Дума России приняла законопроект, разрешающий иностранным банкам открытие одного филиала в России. Это действие будет доступно с осени 2024 года. Согласно пояснительной записке, данное решение поспособствует развитию системы международных расчетов и привлечет иностранные инвестиции в страну. Воинский учет для иностранцев, ставших гражданами РФ Депутаты утвердили законопроект о возможности аннулирования российского гражданства для иностранных лиц в случае их невступления в систему военного учета после его получения. Он предусматривает синхронизацию процессов регистрации для прохождения службы с оформлением нового статуса резидента страны. Ношение гаджетов в зоне спецоперации Госдума одобрила поправку, исключающую дисциплинарный арест для военнослужащих, использующих гаджеты в зоне СВО. Отмечается, что наказание за использование гаджетов не коснется военных, использующих их в рамках выполнения боевых задач. Решение было принято на пленарном заседании, передает 360.ru. Законы принятые ранее Регулирование майнинга криптовалют в России Госдума РФ 30 июля приняла закон, который регулирует деятельность по майнингу криптовалют в стране. Согласно новому закону, право на занятие майнингом будет предоставлено только российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые включены в специальный реестр. Россиянам без статуса ИП можно будет заниматься майнингом, при условии, что они не превысят лимиты энергопотребления, установленные правительством. Закон о запрете треш-стримов На пленарном заседании Госдумы 30 июля был принят закон, направленный на борьбу с треш-стримами — трансляциями, содержащими материалы оскорбительного характера. Законопроект предусматривает введение штрафных санкций за трансляцию треш-контента: от 50 до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Разрешили общаться с адвокатами по видеосвязи из СИЗО Государственной думой РФ принят законопроект, дающий дозволение на проведение в следственных изоляторах (СИЗО) свиданий адвокатов с подозреваемыми и обвиняемыми через видео-конференц-связь (ВКС). В Уголовно-процессуальный кодекс страны также внесены изменения, регламентирующие требования к помещениям для видеосвиданий, которые чуть позже установит ФСИН. Отмечается, что возможность таких свиданий будет доступна в СИЗО только при наличии соответствующих технических возможностей и помещений. Лимит по сим-картам Утверждена поправка о соблюдении ограничений на количество сим-карт на одного гражданина России, которые тот может зарегистрировать под своим именем. Согласно законопроекту, принятому 30 июля, на одного человека теперь может быть зарегистрировано не более 20 штук. Владельцы telegram-каналов должны сообщать о себе в Роскомнадзор Принят закон, обязывающий владельцев публичных каналов в социальных сетях и мессенджерах, регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре. Согласно нововведению, предоставлять информацию о себе в РКН блогерам стоит при наличии более 10 тысяч подписчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 31 июля, завершилась весенняя сессия Государственная Дума РФ, всего за нее было принято более 330 законов. На последнем пленарном заседании сессии Госдума приняла несколько законопроектов, касающихся поставки на воинский учет мигрантов, открытия филиалов иностранными банками, продажи энергетиков детям. Также заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил, почему отклонен законопроект об отсрочке от службы для многодетных отцов. Более подробно — в материале URA.RU. Государственная Дума РФ отклонила законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для многодетных отцов. Как заявил заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов на пленарном заседании, приоритетом для мужчины должна считаться национальная безопасность и обороноспособность России. Госдума приняла закон о запрете розничной продажи энергетиков (безалкогольных тонизирующих напитков) несовершеннолетним. Он вступит в силу с марта 2025 года. Запрет будет действовать по аналогии с запретом продаже спиртных напитков несовершеннолетним. Государственная Дума России приняла законопроект, разрешающий иностранным банкам открытие одного филиала в России. Это действие будет доступно с осени 2024 года. Согласно пояснительной записке, данное решение поспособствует развитию системы международных расчетов и привлечет иностранные инвестиции в страну. Депутаты утвердили законопроект о возможности аннулирования российского гражданства для иностранных лиц в случае их невступления в систему военного учета после его получения. Он предусматривает синхронизацию процессов регистрации для прохождения службы с оформлением нового статуса резидента страны. Госдума одобрила поправку, исключающую дисциплинарный арест для военнослужащих, использующих гаджеты в зоне СВО. Отмечается, что наказание за использование гаджетов не коснется военных, использующих их в рамках выполнения боевых задач. Решение было принято на пленарном заседании, передает 360.ru. Госдума РФ 30 июля приняла закон, который регулирует деятельность по майнингу криптовалют в стране. Согласно новому закону, право на занятие майнингом будет предоставлено только российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые включены в специальный реестр. Россиянам без статуса ИП можно будет заниматься майнингом, при условии, что они не превысят лимиты энергопотребления, установленные правительством. На пленарном заседании Госдумы 30 июля был принят закон, направленный на борьбу с треш-стримами — трансляциями, содержащими материалы оскорбительного характера. Законопроект предусматривает введение штрафных санкций за трансляцию треш-контента: от 50 до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Государственной думой РФ принят законопроект, дающий дозволение на проведение в следственных изоляторах (СИЗО) свиданий адвокатов с подозреваемыми и обвиняемыми через видео-конференц-связь (ВКС). В Уголовно-процессуальный кодекс страны также внесены изменения, регламентирующие требования к помещениям для видеосвиданий, которые чуть позже установит ФСИН. Отмечается, что возможность таких свиданий будет доступна в СИЗО только при наличии соответствующих технических возможностей и помещений. Утверждена поправка о соблюдении ограничений на количество сим-карт на одного гражданина России, которые тот может зарегистрировать под своим именем. Согласно законопроекту, принятому 30 июля, на одного человека теперь может быть зарегистрировано не более 20 штук. Принят закон, обязывающий владельцев публичных каналов в социальных сетях и мессенджерах, регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре. Согласно нововведению, предоставлять информацию о себе в РКН блогерам стоит при наличии более 10 тысяч подписчиков.