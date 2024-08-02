Росприроднадзор раскрыл количество несанкционированных свалок в Пермском крае

В Пермском крае на конец 2023 года оставались неликвидированными десятки несанкционированных свалок. Такие данные приводятся в статистическом отчете Роспотребнадзора (имеется в распоряжении URA.RU).
«Количество несанкционированных свалок отходов на территории субъекта РФ [Пермский край] по состоянию на конец отчетного периода (2023 г., шт.) — 128», — сообщается в статотчете. В конце 2022 года в регионе насчитывалось 265 несанкционированных свалок. По количеству показателю ликвидированных свалок Прикамье вышло в лидеры среди субъектов Приволжского федерального округа.
Ранее URA.RU рассказывало, что для ликвидации несанкционированных свалок в Березниках власти направили 90 млн рублей. А на рекультивацию полигона с опасными химотходами, который остался после закрытия предприятия «Бератон», решено потратить около 600 млн рублей.
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В Пермском крае на конец 2023 года оставались неликвидированными десятки несанкционированных свалок. Такие данные приводятся в статистическом отчете Роспотребнадзора (имеется в распоряжении URA.RU). «Количество несанкционированных свалок отходов на территории субъекта РФ [Пермский край] по состоянию на конец отчетного периода (2023 г., шт.) — 128», — сообщается в статотчете. В конце 2022 года в регионе насчитывалось 265 несанкционированных свалок. По количеству показателю ликвидированных свалок Прикамье вышло в лидеры среди субъектов Приволжского федерального округа. Ранее URA.RU рассказывало, что для ликвидации несанкционированных свалок в Березниках власти направили 90 млн рублей. А на рекультивацию полигона с опасными химотходами, который остался после закрытия предприятия «Бератон», решено потратить около 600 млн рублей.