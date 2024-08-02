Росприроднадзор раскрыл количество несанкционированных свалок в Пермском крае

В Пермском крае насчитали десятки несанкционированных свалок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песьянка. Пермский край, мусор, свалка
Количество свалок в Пермском крае за год сократилось в два раза Фото:

В Пермском крае на конец 2023 года оставались неликвидированными десятки несанкционированных свалок. Такие данные приводятся в статистическом отчете Роспотребнадзора (имеется в распоряжении URA.RU).

«Количество несанкционированных свалок отходов на территории субъекта РФ [Пермский край] по состоянию на конец отчетного периода (2023 г., шт.) — 128», — сообщается в статотчете. В конце 2022 года в регионе насчитывалось 265 несанкционированных свалок. По количеству показателю ликвидированных свалок Прикамье вышло в лидеры среди субъектов Приволжского федерального округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что для ликвидации несанкционированных свалок в Березниках власти направили 90 млн рублей. А на рекультивацию полигона с опасными химотходами, который остался после закрытия предприятия «Бератон», решено потратить около 600 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае на конец 2023 года оставались неликвидированными десятки несанкционированных свалок. Такие данные приводятся в статистическом отчете Роспотребнадзора (имеется в распоряжении URA.RU). «Количество несанкционированных свалок отходов на территории субъекта РФ [Пермский край] по состоянию на конец отчетного периода (2023 г., шт.) — 128», — сообщается в статотчете. В конце 2022 года в регионе насчитывалось 265 несанкционированных свалок. По количеству показателю ликвидированных свалок Прикамье вышло в лидеры среди субъектов Приволжского федерального округа. Ранее URA.RU рассказывало, что для ликвидации несанкционированных свалок в Березниках власти направили 90 млн рублей. А на рекультивацию полигона с опасными химотходами, который остался после закрытия предприятия «Бератон», решено потратить около 600 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...